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luto Ney Matogrosso relembra visita de Maitê Proença à sua mãe no hospital Beita de Souza Pereira morreu na terça-feira (18), aos 103 anos, e aparece sorrindo e cantando em seus registros finais

Ney Matogrosso está sentindo a dor da perda de sua mãe, Beita de Souza Pereira, aos 103 anos, na terça-feira (18). Ao relembrar momentos bonitos com ela, o cantor compartilhou em seu Instagram um vídeo em que a mãe aparece animada, sorrindo e cantando ao lado da amiga, a atriz Maitê Proença, enquanto ainda estava internada no hospital. "Os últimos sorrisos com minha amiga", escreveu o artista.

Na ocasião, Proença aparece dançando para Beita e cantarolando o samba-enredo da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, que escolheu Ney como enredo no carnaval de 2026. Ela parece seguir a música em meio a um sorriso.

"A carinha dela, passarinho. Que sorte a de vocês por terem compartilhado essa vida juntos", escreveu uma amiga de Ney sobre o vídeo.

Segundo um comunicado que falava sobre a morte de Beita, ela morava com o filho (em seu apartamento no Leblon, na Zona Sul do Rio), "envolvida por presença, afeto e atenção até os últimos dias".

O cantor já havia abordado as limitações físicas da mãe em entrevistas, como a da coletiva de lançamento da cinebiografia "Homem com H", com direção de Esmir Filho e estrelada por Jesuíta Barbosa, em abril do ano passado.

Ney citou que, até os 100 anos, a mãe cuidou do sítio do filho, em Sampaio Corrêa, em Saquarema, onde os dois se isolaram durante a pandemia. "Até os 100 ela cuidou do meu sítio, mas agora não funciona mais. Tem dias que já não me reconhece. Ela não tem condições de assistir ao filme", afirmou o cantor.

A nota informa que "nos últimos meses, o corpo (de Beita) já mostrava o cansaço da caminhada".

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