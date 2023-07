A- A+

MÚSICA Ney Matogrosso: repertório de show em Olinda vai de Secos & Molhados a Cazuza e Rita Lee; confira Ney faz show da turnê "Bloco na Rua" no próximo dia 17, no Teatro Guararapes

"Tem Gente com Fome" (Sexos & Molhados), "Pavão Misterioso" (Ednardo) e "Tua Cantiga" (Chico Buarque) são algumas das canções que integram o set list de "Bloco na Rua", show que o cantor Ney Matogrosso apresenta no Teatro Guararapes, em Olinda, no próximo dia 17.



De volta a terras pernambucanas - o último show de Ney, da mesma turnê, foi em novembro de 2021 - o artista matogrossense segue na estrada com repertório aclamado pelo público, que celebra junto a ele as mais de quatro décadas de trajetória nos palcos.







Com projeções e cenário assinados respectivamente por Luiz Stein e Juarez Farinon, além do repertório em si - que vai contar também com o single recentemente lançado "O Fio do Meu Destino", canção da primeira gravação de Gerson Conrad com Rogério Batalha - a apresentação também ganha o realce do figurino de Ney, pensado por Lino Villaventura.





No palco, Ney canta acompanhado de Sacha Amback (direção musical e teclado), Marcos Suzano e Felipe Roseno (percussão), Dunga (baixo), Maurício Negão (guitarra), Aquiles Moraes (trompete) e Everson Moraes (trombone).

Confira o set list do show no Teatro Guararapes:



“Eu Quero É Botar Meu Bloco Na Rua” (Sérgio Sampaio) “Jardins da Babilônia” (Rita Lee) “O Beco” “Álcool” “Já Sei” “Pavão Mysteriozo” (Ednardo) “Tua Cantiga” (Chico Buarque) “A Maçã” (Raul Seixas) “Yolanda” (Chico Buarque e Pablo Milanés) “Postal de Amor” (Fagner) “Ponta do Lápis” “Tem Gente Com Fome” (Secos & Molhados) “Corista de Rock” (Rita Lee) “Já Que Tem Que” (Itamar Assumpção) “O Último Dia” (Paulinho Moska) “Inominável” “Sangue Latino” (Secos & Molhados) “Como 2 e 2” (Caetano Veloso) “Poema” (Cazuza) “Ex-Amor” (Martinho da Vila) “Homem Com H”

Serviço

Show de Ney Matogrosso



Quando: 17 de agosto, 20h30

Onde: Teatro Guararapes, Centro de Convenções de Pernambuco (Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda)



Ingressos a partir de R$ 184 no Sympla

Informações: 4042-8400

