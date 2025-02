A- A+

CINEMA Ney Matogrosso se impressiona com Jesuíta Barbosa em 'Homem com H': "Trabalhou, hein" Ney e Jesuíta se abraçaram, aparentemente satisfeitos com o que viram

Ney Matogrosso ficou impressionado com a atuação de Jesuíta Barbosa no filme Homem com H. Os dois assistiram ao longa juntos pela primeira vez em sessão exclusiva realizada em São Paulo nesta quinta-feira, 13, e se mostraram emocionados com o resultado.

Homem com H propõe um olhar íntimo e delicado para retratar a trajetória meteórica de Ney e do grupo Secos e Molhados ao sucesso, em meio à repressão durante a ditadura militar.



De acordo com o que pode ser visto no trailer, o filme deve destacar a luta do artista contra os preconceitos, dentro e fora de casa, dando ênfase à relação complicada com o pai.

Além de Jesuíta no papel principal, o elenco também conta com Jullio Reis interpretando Cazuza, Bruno Montaleone como Marco de Maria e nomes como Rômulo Braga, Mauro Soares e Carol Abras. Ney fez a supervisão do projeto, acompanhando a criação do roteiro e as decisões criativas envolvendo a história.

A sessão especial também contou com as presenças de Sarah Oliveira, da produtora Verônica Stumpf e do diretor Esmir Filho. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra que houve muitos choros durante a exibição, e que Ney e Jesuíta se abraçaram, aparentemente satisfeitos com o que viram.

"Durante o filme eu falei com ele: Você trabalhou, hein, meu filho?", comenta Ney, aos risos, elogiando a entrega de Jesuíta ao papel. Homem com H chega aos cinemas brasileiros no dia 1º de maio deste ano.

