Ney Matogrosso será enredo da Imperatriz Leopoldinense

A Imperatriz Leopoldinense anunciou neste domingo que Ney Matogrosso será o enredo da escola no ano que vem. A aposta do carnavalesco Leandro Vieira é na diversidade da cultura brasileira. Na opinião dele, além de ser uma figura icônica da cultura nacional, o cantor "é dono de uma assinatura absolutamente pessoal no imaginário artístico brasileiro".

Em nota, Leandro Vieira afirmou que "Ney é um camaleão não apenas pela versatilidade musical construída nesses mais de 50 anos de carreira, mas também pela extraordinária identidade visual mutante que nos arrebata". "Ele é o homem de Neanderthal, o Bicho-homem e o Pássaro-homem", acrescentou.





A trajetória de Ney é contada em “Homem com H”, filme que entrou em cartaz semana passada. O longa acompanha a história de Ney desde sua infância, marcada por muita repressão por causa do pai militar, até a fama nos palcos, inicialmente com os Secos & Molhados e na sequência em carreira solo, com hits como “Sangue latino”, “Rosa de Hiroshima” e, é claro, a música que dá título ao longa. A obra relembra ainda amores que passaram pela vida do artista, como o médico Marco de Maria (vivido por Bruno Montaleone) e o cantor Cazuza (Jullio Reis). No elenco, o ator Jesuíta Barbosa faz uma interpretação antológica e comovente de Ney.

Este ano, a Imperatriz Leopoldinense levou para a Sapucaí a história da saga de Oxalá ao reino de Oyó para visitar Xangô, com o título "Ómi Tútu ao Olúfon - Água fresca para o senhor de Ifón". A escola foi reconhecida com o Estandarte de Ouro como a melhor escola de samba do ano. Pelo júri oficial, a agremiação de Ramos ficou em terceiro lugar.

