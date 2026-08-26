A- A+

SHOW Ney Matogrosso confirma turnê ''85 Anos de Ousadia'' para 2027 com Pernambuco na lista Cinco datas foram anunciadas pelo artista nesta quarta-feira (26)

Leia também

• Pitty anuncia primeiros shows da turnê do novo álbum; Recife está na lista

• Marina Sena leva nova fase da turnê ''Coisas Naturais'' para Pernambuco, em agosto

O camaleônico Ney Matogrosso divulgou cinco datas da sua próxima turnê, intitulada de ''85 Anos de Ousadia'', que atravessa o Brasil em 2027.

Dentre as datas anunciadas pelo artista, nesta quarta-feira (26), através das redes sociais da produtora brasileira 30e, o intérprete de ''Poema'' e ''Homem Com H'' confirmou a presença em Pernambuco no dia 17 de abril do próximo ano, no Classic Hall, em Olinda. Na nova turnê, os figurinos icônicos de Ney ganham novas versões para as apresentações, relacionando as cinco décadas de carreira do artista com esse novo momento.

Ousou

O desejo de continuar experimentando é recorrente na carreira de Ney Matogrosso, então, ser ousado não é uma novidade para o cantor. Nos anos de 1970, ele despontou como vocalista do grupo Secos e Molhados, em seguida deu o pontapé inicial na bem-sucedida carreira solo e consolidou o seu nome na música popular brasileira.



A biografia de Ney tem enredo de telona, não é à toa que o cineasta Esmir Filho lançou ''Homem com H'' (2025).

Ingressos

A pré-venda de ingressos para clientes Itaú Private e Personnalité inicia nesta quinta-feira (27), a partir das 10h e segue até sexta-feira (28), às 10h, através do site Eventim.

Para os usuários do banco, a venda antecipada começa na sexta (28), às 10h, e termina no domingo (30), às 23h. O público geral consegue garantir o ingresso a partir de segunda-feira (31), às 12h.

Além de Olinda, Ney também confirmou apresentações do novo projeto em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Por enquanto nenhuma outra cidade do Nordeste foi anunciada no itinerário da turnê.



Novidade

Para a turnê ''85 Anos de Ousadia'', Ney Matogrosso convidou o reconhecido fotógrafo estadunidense David LaChapelle para assinar as imagens do novo projeto. As fotos foram tiradas em São Paulo.

Veja também