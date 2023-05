A- A+

Música Ney Matogrosso volta ao Recife com mais um show da turnê "Bloco na Rua"; veja data e preços Repertório conta com canções que marcam os mais de 40 anos de carreira do artista, além de interpretações de músicas de outros artistas como Rita Lee, Caetano Veloso e Sérgio Sampaio

Esbanjando energia aos 81 anos, Ney Matogrosso estende a turnê "Bloco na Rua" e confirma retorno ao Recife no dia 17 de agosto (quinta-feira), no Teatro Guararapes, às 20h30. Os ingressos, com valores a partir de R$ 184, já estão disponíveis na bilheteria do local e no site Sympla.

Sucesso de crítica e público, o espetáculo já lotou plateias nas principais casas de shows do Brasil, Portugal e Inglaterra. No repertório estão presentes canções que marcam os mais de 40 anos de carreira do artista, além de interpretações de músicas de outros artistas como Rita Lee, Caetano Veloso e Sérgio Sampaio.

O repertório foi selecionado enquanto o cantor excursionava com a turnê anterior, "Atento aos Sinais", e o seu critério não foi o ineditismo: “Não é um show de sucessos meus, mas quis abrir mais para o meu repertório. Dessa vez eu misturei coisas que já gravei com repertório de outras pessoas”, pontua Ney.

“Eu quero é botar meu bloco na rua” (Sergio Sampaio) - de onde saiu o título da turnê - “A Maçã” (Raul Seixas), “Álcool (Bolero Filosófico)", da trilha original do filme "Tatuagem” ,“O Beco”, gravada por Ney nos final dos anos 80 (Herbert Vianna/Bi Ribeiro) e "Mulher Barriguda", do primeiro álbum dos Secos e Molhados, de 1973 (Solano Trindade/João Ricardo), são algumas das músicas escolhidas.

Duas canções foram pinçadas do compacto duplo "Ney Matogrosso e Fagner", lançado em 1975: “Postal do Amor”(Fagner/Fausto Nilo/Ricardo Bezerra) e "Ponta do Lápis” (Clodô/Rodger Rogerio). Outros dois clássicos que Ney nunca havia cantado, “Como 2 e 2” (Caetano Veloso) e “Feira Moderna”( Beto Guedes/Lô Borges/Fernando Brant), também estão no roteiro.

A banda, que já acompanha o cantor há cinco anos, é formada por Sacha Amback (direção musical e teclado), Marcos Suzano e Felipe Roseno (percussão), Dunga (baixo), Mauricio Negão (guitarra), Aquiles Moraes (trompete) e Everson Moraes (trombone).

O figurino, sempre aguardado com expectativa por se tratar de um show de Ney Matogrosso, foi criado sob medida pelo estilista Lino Villaventura. Luiz Stein assina o cenário, composto por projeções, e Juarez Farinon a luz do espetáculo, com supervisão de Ney.

SERVIÇO

Turnê "Bloco na Rua", de Ney Matogrosso

Quando: 17 de agosto (quinta-feira), às 20h30

Onde: Teatro Guararapes

Ingressos: A partir de R$ 184 no Sympla ou na bilheteria do teatro

