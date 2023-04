A- A+

FAMOSOS Neymar e Bruna Biancardi: relembre separação do casal que espera um filho Os dois reataram o namoro em janeiro, depois de seis meses afastados, período em que o jogador se envolveu com a modelo Jéssica Turini

Neymar e a modelo e influenciadora Bruna Biancardi anunciaram, nesta terça-feira, que estão esperando um filho. "Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você!", escreveu o casal em uma rede social. Os dois reataram o namoro no início deste ano, depois de passarem o réveillon coladinhos em Paris. Eles estavam separados havia seis meses.

Neymar e Bruna, na verdade, nunca se afastaram de fato, mesmo quando o jogador estava levando uma vida de solteiro. No fim do ano passado, por exemplo, ele viveu um affair com Jéssica Turini. O romance, que parecia estar ficando sério, já que até para a Copa do Catar a modelo foi, acabou sendo interrompido pela reaproximação do jogador com Bruna, que passou uma temporada de um mês hospedada na mansão do jogador na França.

O casal tinha uma torcida grande de Carol Dantas, mãe do filho do jogador, e também de Bianca Coimbra, mulher de Cris Guedes, um dos “parças” de Neymar. As duas são muito amigas de Bruna e incentivaram ela a reatar o namoro com o craque.

No final de janeiro, quando voltou ao Brasil, confirmou a reconciliação com Neymar e atualizou seu status de relacionamento: "Namorando". A declaração foi dada em um evento, para o youtuber Matheus Mazzafera. De Paris, na mesma época, Neymar interrompeu uma live feita em uma partida online de jogo para falar com a amada. “Estava respondendo o meu bombom”, disse ele, revelando o apelido carinhoso para a namorada.

Na última semana, Neymar e Bruna voltaram a usar alianças de compromissos. Os dois surgiram nas redes sociais usando uma joia de brilhantes na esquerda.

