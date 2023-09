A- A+

FAMOSOS Neymar é flagrado novamente com mulheres em balada e Biancardi se pronuncia: "decepcionada"; confira Jogador foi filmado em boate de Barcelona sem sua noiva, com quem aguarda uma filha

O jogador do Al-Hilal e da Seleção Brasileira de Futebol, Neymar Jr., foi flagrado neste domingo (17) em um vídeo com duas mulheres em uma boate em Barcelona, na Espanha. O ocorrido pôs em questão seu relacionamento com a influencer e empresária Bruna Biancardi, com quem espera uma filha, Maeve.

Após a repercussão negativa das imagens, o pai do atleta saiu em defesa dele ao ser questionado pelo colunista Leo Dias. Por mensagem ele alegou que seu filho é solteiro, entrando em contradição com informações anteriores.

Em junho, Neymar teve uma traição exposta e publicou em suas redes um pedido de desculpas.

Bru, Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês", escreveu.

Nesta terça-feira (19), Bruna publicou um stories falando sobre o assunto. Nele, ela diz: "Estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que que vou pensar no momento".

Um dia após a noitada, Neymar voltou para a Arábia Saudita, onde está jogando, e empatou por um a um com o Navbahor, do Uzbequistão.

