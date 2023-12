A- A+

Famosos Neymar, Felipe Neto e Viih Tube: veja lista das celebridades que já divulgaram apostas na Blaze Principal game do cassino virtual, o 'Jogo do Aviãozinho' coleciona denúncias nas redes

Leia também

• "Você joga porque quer", diz Carlinhos Maia diante de investigação de jogo

• Influenciadores digitais reagem nas redes à reportagem do Fantástico sobre o "Jogo do Aviãozinho"

• Influencers que rejeitaram publicidade para Blaze revelam valores de propostas milionárias

Depois que foram tornadas públicas as denúncias contra o "Jogo do Aviãozinho", jogadores de futebol, influenciadores digitais e outras celebridades têm sido apontados nas redes por já terem tido o nome associado ao cassino virtual.



Segundo apostadores, os prêmios mais altos não eram pagos pela Blaze, plataforma que agora é investigada pela polícia de São Paulo sob a suspeita de estelionato. O caso foi revelado pelo Fantástico no último domingo.

Luan Kovarik é um dos influenciadores lembrado. Conhecido como Jon Vlogs, ele usa as redes sociais para exibir a vida milionária que leva, com direto a fotos em jatinhos, festas, passeios em Fernando de Noronha e viagens internacionais com amigos influencers, conforme mostrou O Globo.

Segundo a assessoria do influenciador, Jon Vlogs tem contrato com a empresa há anos. Ele também foi acusado de ser sócio da casa de apostas. "[Jon Vlogs] tem contrato com a Blaze desde 2021 e a relação é exclusivamente de influenciador, não havendo participação acionária".





Jon Vlogs compartilhar vida de luxo para mais de oito milhões de seguidores no Instagram — Foto: Reprodução

Além de Kovarik, outras celebridades recorrentemente aparecem no perfil do site de apostas, alguns sob a alcunha de embaixadores do cassino. Veja abaixo os famosos que já tiveram ou têm o nome associado ao site de apostas investigado:

Neymar

Neymar em campanha da Blaze — Foto: Instagram (@jogueblaze)



O jogador foi anunciado como embaixador da Blaze em dezembro de 2022. Desde então, usa suas redes sociais para divulgar os jogos da plataforma.

"Estamos entusiasmados por anunciar a nossa colaboração! Blaze.com x Neymar Jr. Vamos fazer eventos ao vivo tocando na plataforma Blaze. Fique ligado para mais!", diz um post conjunto feito pela Blaze e por Neymar Jr. em 26 de dezembro de 2022. Nos comentários do post há seguidores do jogar pedindo à Blaze para pagar os apostadores.

Felipe Neto

Felipe Neto em campanha da Blaze — Foto: Reprodução



Felipe Neto foi criticado nas redes sociais em junho por divulgar a Blaze. Na época, um vídeo do youtuber Daniel Penin teve mais de 4 milhões de visualizações ao questionar as celebridades que de alguma maneira estavam ligadas à Blaze.

Reportagem do UOL mostrou que Felipe Neto fez um post defendendo a Blaze para mais tarde apagar a publicação.

"Um dia vocês vão descobrir que os ataques à Blaze foram coordenados. Há intenção por trás, há interesse. A Blaze é igual a todos os sites de apostas e cassinos do mundo", tuitou Felipe.

Mais tarde, ele tirou o link da Blaze da bio em sua conta no Twitter e tirou a plataforma dos posts fixados em seu perfil no Instagram.

Carlinhos Maia

Carlinhos Maia — Foto: Reprodução Instagram



Após a reportagem do Fantástico no último domingo, Carlinhos Maia fez um vídeo falando sobre a divulgação que faz de casas de apostas e de jogos de azar. Com quase 30 milhões de seguidores, o influenciador disse que falaria sobre o caso apenas naquela ocasião.

“Prometo que é a última vez que vou falar sobre isso. Pra você que tá em casa: se você não tem cabeça, não jogue! Se você não consegue se controlar na cachaça, não beba! O mundo, as pessoas, sempre vão estar influenciando você pra alguma coisa. Se eu disser: 'pule do penhasco’, você vai pular porque eu tô dizendo a você? Não!”, disparou o influenciador.

Carlinhos disse ainda que nunca jogou o Crash.

“Então, você também aprenda uma coisa: você joga porque você quer. 'Ah, me influenciou'. Não", disse ele. "Eu não jogo! Eu divulgo, mas nunca joguei, entendeu? Então, se você gosta de jogar, meu pai mesmo gosta de bingo, todo bingo ele se enfia e tem um negócio lá chamado Alagoas da Sorte, que desde criança ele faz uma fezinha nesse jogo”, lembrou. "Desde que era menino que papai faz a fezinha no jogo, minha tia faz fezinha no jogo do bicho", disse.

Viih Tube

Viih Tube em campanha da Blaze — Foto: Reprodução



Em um post em suas redes sociais, a ex-BBB afirmou que "não existe argumento que eu possa dar sobre já ter divulgado casa de aposta".

"O que eu podia fazer era sair disso, já que eu acho errado e estava me fazendo mal, e pronto eu saí, compartilhei a verdade com vocês, e é assim que eu quero levar tudo por aqui", escreveu Viih Tube antes de dizer que não quer mais falar sobre o assunto.

Mel Maia

Mel Maia em campanha da Blaze — Foto: Reprodução



A atriz divulgou uma nota em suas redes sociais.

"Melissa Maia de Sousa, por seus advogados, vem informar que não possui conhecimento acerca de qualquer investigação envolvendo o site blaze.com, tendo sido contratada apenas para realizar ações de publicidade, bem como que aguardará o desfecho do procedimento investigativo a fim de tomar as medidas cabíveis", diz a nota assinada por quatro advogados da atriz, de 19 anos.

Patrick Almeida

Patrick Almeida em campanha da Blaze — Foto: Instagram (@jogueblaze)



Em suas redes sociais, o influenciador é apresentado como embaixador da Blaze. Nos comentários, seguidores de Patrick criticam a plataforma: "Alguém já ganhou dinheiro nos giro diário? Já nada tudo fake news só roubalheira."

Rico Melquiades

Rico Melquiades em campanha da Blaze — Foto: Instagram (@jogueblaze)



O influenciador postou vídeos em seus stories para dizer que, desde que as denúncias contra a Blaze foram tornadas públicas, tem sido atacado e ameaçado.

Laís Caldas



Laís Caldas em campanha da Blaze — Foto: Reprodução

Nicole Bahls



Nicole Bahls em campanha da Blaze — Foto: Instagram (@jogueblaze)

Viviane Araújo



Gabriel Medina





Arthur Aguiar

Arthur Aguiar — Foto: Reprodução

Veja também

Famosos Gravata usada por André Luiz Frambach para se casar com Larissa Manoela é referência à princesa