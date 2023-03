A- A+

Celebridades Neymar perde mais de R$ 5 milhões em site de apostas: "manda um PIX" Jogador do PSG, que se recupera de lesão no tornozelo direito fez apostas em uma transmissão ao vivo

Em transmissão ao vivo em uma de suas redes sociais promovida em parceria com um site de apostas, na noite desta terça-feira (28), Neymar, que se recupera de lesão no tornozelo direito, demonstrou sua maré de azar também fora dos gramados.



O jogador do PSG possuia um crédito de 1 milhão de euros (R$ 5,5 milhões na cotação atual do real), mas gastou tudo um pouco mais de uma hora de apostas.

Navegando por jogos da plataforma, Neymar acabou perdendo tudo, restando pouco mais de 9 euros disponíveis, que também foram perdidos na aposta final.

Ao lado de amigos na transmissão, o jogador brincou com seus "professores de roleta". Ao fechar a live, lamentou: "Hoje foi um dia triste... Quem puder mandar um Pix para pegar o Uber agora...", disse.

Por conta da lesão no tornozelo em partida do PSG contra o Lille no Campeonato Francês, Neymar está afastado do futebol desde fevereiro. O jogador passou por uma cirurgia no início do mês, contudo dificilmente ainda jogará nesta temporada.





Veja também

Música Isadora Melo estreia show do álbum, "Anagrama", no Teatro do Parque, nesta sexta (31)