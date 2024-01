Neymar terá terceiro filho de modelo brasileira, diz colunista; saiba quem é ela

A- A+

A notícia de que Neymar terá o terceiro filho em breve - negada pelo jogador - voltou a ser confirmada pelo colunista Leo Dias, na edição desta segunda-feira (22) do Fofocalizando. Ao programa, ele revelou o nome da modelo brasileira que diz ter engravidado do craque da Seleção Brasileira.

Segundo o colunista, a mãe do terceiro filho é a modelo paulistana Kimberlly. Ainda não há confirmação oficial sobre a gravidez.

Terceiro filho

De acordo com o portal Leo Dias, Neymar Jr. será pai pela terceira vez, da modelo Paulistana Kimberlly, que estaria no primeiro trimestre de gestação. Segundo Leo Dias, a mulher e o jogador viviam um romance. Ela teria contado ao atacante que estava grávida por WhatsApp e deixado Neymar “surpreso” com a notícia.



A principal preocupação do jogador, de acordo com o colunista é com Bruna Biancardi, mãe de Mavie, que nasceu em outubro do ano passado.

