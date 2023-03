A- A+

FAMOSOS "Neymar tirou a minha namorada de mim", diz o cantor colombiano Maluma, ex-affair de Anitta Artista falou sobre a modelo e influenciadora Natalía Barulích, com quem se relacionou por dois anos

O cantor colombiano Maluma falou pela primeira vez sobre o relacionamento entre o brasileiro Neymar e a modelo e influenciadora americana Natalía Barulích, sua ex-namorada. Em 2019, o relacionamento de dois anos entre eles terminou. Em seguida, Natalía engatou em um relacionamento com Neymar. Na época, especulava-se que poderia ter acontecido uma traição.

Ao ser questionado sobre o caso durante entrevista para o canal do Youtube Alofoke, Maluma quebrou o silêncio de quatro anos:

— Sim, Neymar tirou minha namorada de mim.

Segundos depois ele riu e acrescentou:

— Não, mentira.

Perguntado sobre quanto tempo depois da separação Natalía começou a namorar o jogador, a resposta foi:

— Cerca de 30 segundos.

Maluma e Natalía se conheceram durante as gravações do clipe de “Felices los 4”, hit do colombiano, em 2018.

Em março de 2020, sete meses depois do término deles, Natalía foi capa da revista GQ com Neymar, em uma foto que fez crescer os rumores de um possível envolvimento entre eles.

Os boatos foram reforçados quando a modelo comentou em uma foto do jogador dizendo que ele era "o mais lindo do mundo", e recebeu como resposta um símbolo apaixonado.

Natalía não é a única mulher "em comum" entre Maluma e Neymar. Ambos também já ficaram com a poderosa Anitta — com quem, aliás, Natalía já foi bastante comparada nas redes sociais, por apontarem semelhanças físicas entre elas.

