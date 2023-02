Nicácio ou Sapato? Paredão desta terça (28) é mesmo triplo? Entenda

A- A+

As enquetes virtuais (e informais), iniciadas após os paredões do Big Brother Brasil (BBB) já foram mais, digamos... Confiáveis. É que as últimas, pelo menos, vieram com "propaganda enganosa" sobre qual o brother/sister seria eliminado (a).



No quinto paredão da atual edição do reality, por exemplo, as enquetes da disputa entre Ricardo, Fred e Cristian mostravam, com unanimidade, que o biomédico sergipano Ricardo Alface, seria o eliminado. Ao menos os percentuais horas antes da eliminação indicavam o fato:

UOL

Ricardo 52,53%

Cristian 25,14%

Fred 22,33%

GZH

Ricardo 49,1%

Cristian 29,1%

Fred 21,8%

O POVO

Ricardo 63,56%

Cristian 15,86%

Fred 20,58%



EXTRA

Ricardo 45%

Cristian 44%

Fred 11%

Mas quem acabou saindo do programa foi o empresário gaúcho Cristian (48,32%). Ricardo, na votação oficial obteve 40, 39%.



Outra disputa que "enganou" quem fica de olho (e se baseia) nas enquetes antes do resultado do programa, foi a que levou para a berlinda Bruno, Amanda, Guimê e Paula. Era o quarto paredão do BBB23 e apesar do placar apertado apontado na votação da Internet - entre Bruno e Paula - quem saiu e com percentual considerável foi a biomédica paraense.



Nicácio ou Sapato

E eis que chegamos ao sétimo paredão da edição, nesta terça-feira, 28 de fevereiro, com Cezar Black, Sapato e Fred Nicácio na disputa. Um paredão triplo mas que, de acordo com as enquetes, parece duplo.



Black aparece como coadjuvante da berlinda e a disputa, acirrada, segue entre o médico carioca e o lutador paraibano. Se dessa vez vai rolar acerto na votação informal, é cedo para saber. Logo mais, o Brasil vai confirmar (ou não) se dessa vez vai rolar "Camarote" do lado de cá do mundo.



Até as 17h45 desta terça-feira, dia da eliminação, os percentuais estavam exatamente dessa forma:

UOL

Fred Nicácio 45,42%

Cara de Sapato 45,40%

Cezar Black 9,18%



EXTRA

Fred Nicácio 65%

Cara de Sapato 30%

Cezar Black 5 %

GZH

Fred Nicácio 62%

Cara de Sapato 29,3%

Cezar Black 8,7% %

FOLHA DE SÃO PAULO

Fred Nicácio 56%

Cara de Sapato 32%

Cezar Black 12 %









