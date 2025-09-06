Nick Carter, do Backstreet Boys, marca festinha no mesmo dia da apresentação do grupo no The Town

A- A+

A passagem de Nick Carter no Brasil não vai se resumir ao show dos Backstreet Boys no The Town. O cantor marcou uma festinha em São Paulo, no dia 12 de setembro, para "audição intimista" de seu novo álbum, "Love life tragedy". O evento vai acontecer no mesmo dia que a boy band de Nick e companhia encerra os trabalhos do Palco Skyline no The Town.

Segundo a descrição do site do artista, os convidados terão "uma experiência próxima de Nick enquanto ele fala sobre o coração, o processo e as histórias por trás da música". E continua: "É uma chance de se conectar, refletir e celebrar este novo capítulo com Nick pessoalmente."

Qualquer mortal pode conseguir um ingresso na festinha de Nick Carter. Basta desembolsar, no mínimo, cerca de R$ 2,5 mil. Há duas modalidades de ingresso. A "VIP Love", que tem assentos reservados, "champanhe ou brinde sem álcool com Nick", e foto individual com o artista, custa US$ 663 (cerca de R$ 3,6 mil). A outra modalidade de ingresso, mais simples, mas que também inclui foto com Nick, sai por US$ 442 (cerca de R$ 2,5 mil na cotação atual).

Os ingressos serão vendidos a partir de segunda-feira (8). Haverá uma pré-venda pra fã-clube e, depois, será liberada a venda geral. Mais informações estão no site oficial do cantor (nickcarter.com).

