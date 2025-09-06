Seg, 08 de Setembro

shows

Nick Carter, do Backstreet Boys, marca festinha no mesmo dia da apresentação do grupo no The Town

Evento servirá de audição do novo álbum solo do cantor

Os Backstreet BoysOs Backstreet Boys - Foto: Jason Kempin/Getty Images North America/Getty Images via AFP

A passagem de Nick Carter no Brasil não vai se resumir ao show dos Backstreet Boys no The Town. O cantor marcou uma festinha em São Paulo, no dia 12 de setembro, para "audição intimista" de seu novo álbum, "Love life tragedy". O evento vai acontecer no mesmo dia que a boy band de Nick e companhia encerra os trabalhos do Palco Skyline no The Town.

Segundo a descrição do site do artista, os convidados terão "uma experiência próxima de Nick enquanto ele fala sobre o coração, o processo e as histórias por trás da música". E continua: "É uma chance de se conectar, refletir e celebrar este novo capítulo com Nick pessoalmente."

Qualquer mortal pode conseguir um ingresso na festinha de Nick Carter. Basta desembolsar, no mínimo, cerca de R$ 2,5 mil. Há duas modalidades de ingresso. A "VIP Love", que tem assentos reservados, "champanhe ou brinde sem álcool com Nick", e foto individual com o artista, custa US$ 663 (cerca de R$ 3,6 mil). A outra modalidade de ingresso, mais simples, mas que também inclui foto com Nick, sai por US$ 442 (cerca de R$ 2,5 mil na cotação atual).

Os ingressos serão vendidos a partir de segunda-feira (8). Haverá uma pré-venda pra fã-clube e, depois, será liberada a venda geral. Mais informações estão no site oficial do cantor (nickcarter.com).

