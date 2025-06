A- A+

FILME Nick Jonas, do Jonas Brothers, é cotado para interpretar vocalista do Kiss em cinebiografia 'Shout it out loud' mostrará a formação do grupo nos anos 1970

Nick Jonas, um dos integrantes dos Jonas Brothers, está perto de fechar contrato para intepretar Paul Stanley, vocalista do Kiss, na cinebiografia da banda. Intitulado de "Shout it out loud", o filme mostrará a formação do grupo nos anos 1970 e começa a ser produzido no fim deste ano ou início do próximo, segundo o site "Deadline".

A ideia, segundo a matéria, é que Jonas faça as cenas de músicas e treine apenas o tom de voz de Stanley.





O rapaz já tem histórico de atuação: quando criança participou de peças da Broadway e, no cinema, fez filmes como "A Cilada" (2015), "O trote" (2016), "Jumanji: Bem-vindo à selva" (2017) e "Jumanji: Próxima fase" (2019), entre outros.



Seu último filme foi "Casamentos cruzados", disponível no Prime Video, uma comédia com Reese Witherspoon e Will Ferrell.

Diretor de "Shout it out loud", McG (que também dirigiu "As panteras", em 2000) ainda não decidiu quem será Gene Simmons, o icônico baixista da banda famoso por cuspir fogo no palco. Ele fundou o Kiss ao lado de Stanley em 1973.

