INTERNADO Ex-Nickelodeon encontrado nas ruas, Tylor Chase é internado nos Estados Unidos Chase teria sido fotografado em uma chuvosa véspera de Natal na Califórnia

O ex-astro mirim Tylor Chase foi internado em um hospital no sul da Califórnia, segundo o Daily Mail. O ator estava em situação de rua. Fotos e vídeos mostrando sua precariedade circularam pelas redes sociais nos últimos dias.

Daniel Curtis Lee, colega de elenco de Chase em "Manual de sobrevivência escolar do Ned", disse ao Daily Mail que o pai do ator “instruiu” Jacob "Jake" Harris — influenciador e empresário baseado em Los Angeles — a fazer tudo o que fosse necessário para ajudar o filho.

“Consegui finalmente entrar em contato com um centro de crise que pôde ir até ele e fazer uma avaliação no mesmo dia”, disse Harris ao jornal. “Eles determinaram que ele precisava de ajuda imediata e o levaram a um hospital local para um tratamento de 72 horas. Ele está em boas mãos agora. E o futuro parece promissor. Ele só precisava que alguém realmente fizesse algo para ajudá-lo.”

A boa notícia chega depois de Chase ter sido fotografado em uma chuvosa véspera de Natal, quando um fã lhe deu uma capa de chuva vermelha para enfrentar o mau tempo — além de comida — e fez uma oração pelo ex-astro infantil.







Lee, hoje com 34 anos, havia dito anteriormente que não tinha certeza se Chase, de 36, havia procurado atendimento médico “por vontade própria”, mas afirmou ter sido um dos vários amigos que fizeram chamadas de vídeo com ele na segunda-feira para “encorajá-lo a entrar em tratamento”.

“O pai dele me informou que orientou Jake a colocar Tylor em tratamento de qualquer maneira possível”, disse Lee ao Daily Mail. “Rezo para que isso seja um passo para que ele permaneça em tratamento.”

Chase foi visto enfrentando um dia chuvoso no sul da Califórnia na véspera de Natal, quando recebeu roupas novas de pessoas solidárias, que rezaram por seu bem-estar. Ele pareceu agradecer a ajuda.

O ex-astro mirim se manteve aquecido com um casaco vermelho sobre um moletom preto com capuz, calça cinza e tênis Nike pretos, em um dia frio e chuvoso.

Em um vídeo do encontro, o homem que levou o casaco inicialmente o colocou sobre Chase e depois, de forma um pouco desajeitada, ajudou o ex-ator a passar os braços pelas mangas.

Quando o fã perguntou se podia orar por ele, Chase sorriu brevemente e disse: “Agradeço muito!”

Enquanto Chase se curvava levemente para frente, o homem colocou as mãos em seus ombros e costas e pediu a Deus que “libertasse a atividade demoníaca” e que o “tirasse da escuridão”.

Weiss, de 47 anos, fez um apelo público por Chase na segunda-feira, dizendo que queria encontrá-lo para ajudá-lo, depois de receber muitas mensagens comoventes sobre o ator nas redes sociais.

