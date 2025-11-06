A- A+

viral Nicki Minaj e 4 Non Blondes: afinal, o que tem por trás da trend do TikTok Mash-up "Beez in the Trap x What's Up?" conquistou celebridades e fãs ao combinar o rap de 2012 com o clássico de 1993

De costas uma para a outra, a pessoa mais velha levanta a voz com o icônico “What’s going on?” dos 4 Non Blondes, e, num giro de câmera, surge a geração Z detonando o rap de Nicki Minaj em Beez in the Trap. O contraste é instantâneo: o peso dos anos 90 encontrando a energia acelerada do trap, e é exatamente isso que faz milhões pararem para assistir.

A trend viralizou a partir de um mash-up criado pelo usuário do TikTok @dj.auxlord, que combinou a voz de Linda Perry com os versos de Minaj. Publicado em agosto, o remix explodiu em outubro, com mais de 460 mil vídeos usando o áudio e milhões de visualizações acumuladas.

Nas redes, o padrão dos vídeos é simples e eficiente: duas pessoas, de costas uma para a outra, a câmera gira de um lado para o outro, mostrando o diálogo musical entre gerações. Quem representa os millennials assume a música de 1993, enquanto o representante da geração Z manda ver no rap de 2012.

Não demorou para nomes como Sabrina Carpenter, Malala Yousafzai e Jimmy Fallon se renderem à tendência. No Brasil, Anitta, Luciana Gimenez, Marina Sena e até Ana Maria Braga aderiram. Linda Perry, vocalista dos 4 Non Blondes, se disse impressionada: “Não acreditamos no sucesso que essa tendência está fazendo!”, publicou, compartilhando suas versões favoritas. Nicki Minaj também entrou na brincadeira, republicando clipes de artistas e fãs com elogios e bom humor.

O próprio Benson Boone recentemente participou da onda, criando um dueto inusitado com Brian May, guitarrista do Queen, para o mash-up viral. A combinação reforça o que torna a trend tão divertida: o encontro inesperado entre estilos, épocas e personalidades.

Por trás da brincadeira, há uma lógica curiosa: Beez in the Trap simboliza o ritmo incessante do trabalho e do sucesso da geração Z, enquanto What’s Up? reflete a introspecção e as dúvidas existenciais dos millennials.

“Beez in the Trap” foi lançado em 2012 por Nicki Minaj e 2 Chainz, com referência ao trap como espaço de trabalho e prosperidade constante. “What’s Up?”, de 1993, é um desabafo emocional dos 4 Non Blondes, e o refrão “What’s going on?” virou um hino de confusão e frustração que atravessa gerações.

O resultado é mais que um meme: é um encontro cultural entre passado e presente. Entre o grito dos anos 90 e o ritmo acelerado de Minaj, gerações se encontram, se divertem e compartilham — e ninguém sai perdendo.

