EUA Nicki Minaj homenageia Trump com imagem feita por IA e é ridicularizada nas redes Cantora é fã declarada do presidente dos Estados Unidos

A cantora Nicki Minaj prestou uma homenagem inusitada para Donald Trump nesta terça-feira (17), data em que se comemora o Dia dos Presidentes nos Estados Unidos.

Fã declarada de Trump, a artista postou em suas redes sociais duas imagens geradas por inteligência artificial em que ela aparece ao lado dele, dentro de um carro.

Nas imagens, ambos vestem uma roupa rosa, chamativa. O presidente está com uma calça jeans florida, com colares de prata, fazendo um gesto de OK em uma delas.

Na outra, Nicki, que está no banco do motorista, conta dólares ao lado do político. "Feliz Dia dos Presidentes", diz o post. Veja a seguir:

Até a publicação desta matéria, o post já havia acumulado mais de 210 mil likes, com quase 10 mil compartilhamentos. A maioria das reações nas redes foi negativa. "Garota, isso é cafona, até para você. Use uma foto de verdade", disse um usuário no X.

Muita gente usou a foto para produzir outras imagens de IA, onde Jeffrey Epstein aparece no carro junto com Nicki Minaj e Trump, numa referência ao nome do presidente que tem sido veiculado ao do empresário, que foi preso por comandar uma rede de exploração sexual antes de morrer em 2019.

Nicki Minaj passou a enfrentar uma forte onda de cancelamento nas redes sociais após elogiar publicamente o presidente e se aproximar de pautas associadas ao conservadorismo americano.

A reação ganhou força depois de a rapper participar de um evento promovido pelo grupo Turning Point USA, quando afirmou admirar Trump e o vice-presidente JD Vance, dizendo que ambos seriam exemplos de liderança e que conseguem dialogar com “pessoas comuns”.

A rapper também apareceu publicamente ao lado de Erika Kirk, viúva do ativista conservador Charlie Kirk, em um evento ligado a grupos da direita americana, gesto que ampliou a percepção de alinhamento político e intensificou a repercussão negativa nas redes sociais.

