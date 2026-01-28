Qua, 28 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta28/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
música

Nicki Minaj surge ao lado de Trump e diz quer é 'fã número 1' do presidente norte-americano

Ao lado do político, a cantora disse não se abalar perante as reações negativas que recebe por seu posicionamento político

Reportar Erro
O presidente Donald Trump e a rapper Nicki Minaj ficam lado a lado durante evento governamental dos Estados UnidosO presidente Donald Trump e a rapper Nicki Minaj ficam lado a lado durante evento governamental dos Estados Unidos - Foto: AP

A rapper Nicki Minaj apareceu ao lado do republicano Donald Trump nesta quarta-feira (28) durante um evento do departamento do Tesouro dos Estados Unidos, em Washington.

Ao lado do político, a cantora afirmou que é "fã número um" do presidente dos EUA e disse não se abalar perante as reações negativas que recebe por seu posicionamento político.

O breve discurso da rapper fez parte da "Trump Accounts Summit", uma iniciativa do governo federal para divulgar novas contas de poupança para norte-americanos. "O ódio das pessoas não me afeta em nada", afirmou Nicki.

Leia também

• Governo Trump suspende dois agentes de imigração envolvidos em ataque a tiros em Minneapolis

• Meta aumenta lucro em 20% no primeiro ano de Trump

• BBC nomeia diretor interino enquanto aguarda desfecho de ação judicial de Trump

"Na realidade, isso me motiva a apoiá-lo ainda mais. E vai motivar todos nós a apoiá-lo ainda mais. Não vamos deixar esse tipo de intimidação passar impune. As campanhas de difamação não vão funcionar. Ele tem muita força por trás, e Deus está protegendo ele. Amém?", finalizou.

Em seguida, Trump elogiou a rapper e afirmou que ela sempre esteve do lado do seu grupo político. Em anos recentes, a artista vem se posicionando cada vez mais à direita, fazendo postagens e dando declarações em prol de ideais conservadores.

Ainda no evento, Minaj anunciou que contribuirá com valores entre US$ 150 mil e US$ 300 mil para financiar as Trump Accounts de seus fãs. A cantora e o governo norte-americano, no entanto, não explicaram como a doação da rapper seria direcionada especificamente aos fãs.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter