MUNDO Em evento conservador, Nicki Minaj declara apoio a Trump e comete gafe com viúva de Charlie Kirk Rapper afirmou admirar o presidente e o vice-presidente dos Estados Unidos

A rapper Nicki Minaj reafirmou seu apoio ao governo de Donald Trump neste domingo (21). Ela fez uma aparição surpresa no "AmericaFest", evento promovido pela organização conservadora Turning Point USA.

Durante o evento, Nicki Minaj participou de um bate-papo com Erika Kirk, viúva de Charlie Kirk, ativista de direita morto em setembro deste ano. Ela fez vários elogios ao presidente dos Estado Unidos e ao vice-presidente, JD Vance, mesmo já tendo apoiado políticos democratas no passado.



"Tenho o maior respeito e admiração pelo nosso presidente. Nem sei se ele sabe disso, mas ele deu esperança a tantas pessoas de que existe uma chance de derrotar os bandidos, de vencer e de fazer isso de cabeça erguida e com a integridade intacta", disse Minaj, que nasceu em Trindade e Tobago.

Momento de gafe

Em outro momento da conversa, a rapper cometeu uma gafe ao lado de Erika Kirk. Após afirmar que JD Vance seria um "modelo incrível" para os jovens, a cantora chamou o vice-presidente de "assassino", como um aparente elogio.

Depois de tentar explicar sua fala, Nicki Minaj tampou a boca, parecendo lembrar de que o marido de Kirk foi assassinado a tiros. "Acredite em mim, não há nada de novo sob o sol que eu já não tenha ouvido. Eu te amo. Você tem que rir disso, de verdade", amenizou a entrevistadora.

Críticas na internet

Nas redes sociais, a rapper recebeu diversas críticas por seu posicionamento político. "Seria perfeita para ser deportada por ele. Alguém avisa quem ela é?", apontou um internauta, lembrando que Minaj chegou ilegalmente nos Estados Unidos aos 5 anos de idade.

"Parece que ela foi paga pra falar, mas não leu o texto", comentou a cantora Majur. "Cada um tem a Jojo Todynho que merece", disse uma usuária do Instagram, comparando a rapper à funkeira brasileira apoiadora de Jair Bolsonaro.

