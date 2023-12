A- A+

Cinema Nicolas Cage diz que só deve atuar em 'mais três ou quatro' filmes: 'Adiós' Declaração vem em meio ao recente lançamento do filme 'Dream scenario' nos Estados Unidos, mas sem data de lançamento no Brasil

O ator americano Nicolas Cage anunciou em entrevista concedida ao site Uproxx que está chegando a hora de dizer "adiós" (tchau, em português) ao cinema. Segundo ele, na esteira dos filmes dos quais ainda pretende atuar constam apenas "três ou quatro" obras. Essa declaração vem em meio ao recente lançamento do filme "Dream Scenario" — do qual faz parte do elenco —, em cartaz nos Estados Unidos, mas ainda sem data de lançamento no Brasil.

"Não quero ficar preso a nenhum gênero ou estilo de atuação. Gosto de fazer de tudo. E sinto que, neste ponto, após 45 anos fazendo isso e em mais de 100 filmes, sinto que praticamente já disse o que tinha para dizer com o cinema. E gostaria de sair em alta e dizer: "Adiós", afirmou o ator, que é dono de um Oscar de melhor ator pela interpretação de Ben, em "Despedida em Las Vegas", de 1995. — Acho que talvez precise fazer mais três ou quatro filmes antes de chegar lá.

Na entrevista, Cage ainda afirma que seu objetivo é estar em ao menos três produções. Mas esses próximos longas serão escolhidos, a rigor, com muito critério. Já no início deste ano, o artista admitiu que chegou a aceitar péssimos papéis porque tinha que pagar dívidas de US$ 6 milhões em hipotecas.

Para o americano, a escolha dessa etapa final pelo cinema vai ter também como critério, além da qualidade, a característica de ser um formato ainda pouco explorado em sua filmografia. Esse é um momento, disse ele, para explorar novos horizontes.

"Teria gostado de sair em alta, como em 'Dream scenario'. Mas tenho outros contratos que preciso cumprir, então veremos o que acontece. Quero ser muito rigoroso e exigente no processo de seleção daqui para frente. Mas, para eu fazer outro filme, quero explorar outros formatos".

Mas este, segundo o ator, não seria um fechar completo das cortinas da carreira estrelada, com filmes como "Cidade dos anjos", "O peso do talento", "Um homem de família" e "60 segundos". Mas, talvez, um recomeço com atuações em outras frentes artísticas.

"Depois espero mudar de formato e explorar outras formas de expressar minha atuação", disse ele à publicação americana.

