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CINEMA Nicolas Cage diz ter removido o sobrenome Coppola na justiça: Não queria ser o primo palhaço Ator explicou que o nome "Cage" foi inspirado pelo personagem de quadrinhos Luke Cage

O ator Nicolas Cage revelou que mudou seu nome legalmente. O astro nasceu Nicolas Coppola, mas adotou o nome Cage no início de sua carreira porque queria se distanciar de seus parentes famosos. Ele é filho do produtor August Coppola (1934-2009), sobrinho do cineasta Francis Ford Coppola, sobrinho da atriz Talia Shire e primo dos diretores Roman Coppola e Sofia Coppola

"Mudei meu nome legalmente no ano passado. Sou Nick Cage na vida e sou Nick Cage diante das câmeras. É melhor ser o patriarca da minha própria pequena família do que o primo palhaço à margem da família de outra pessoa, então decidi assumir isso e ser Cage", disse em entrevista à revista americana Variety.

O ator explicou que o nome "Cage" foi inspirado pelo personagem de quadrinhos Luke Cage e revelou que queria um nome "curto e direto" como James Dean.

"Cage é um nome que eu gostei de encontrar nos quadrinhos, achei que ele tinha um nome legal, e cresci em uma família muito vanguardista e artística, onde se falava sobre John Cage e suas composições experimentais", contou, citando também a influência do músico que fez história na banda The Velvet Underground.

Atualmente, Cage está em alta com a série Spider-Noir, da Amazon Prime Video. O seriado é uma adaptação da HQ Spider-Man Noir, da Marvel. Na história, Ben Reilly, vivido por Cage, é um investigador particular que passa por dificuldades na Nova York da década de 1930.

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