CINEMA Nicolas Cage sugeriu cena forte com rato na boca em "O surfista": "momento catártico" Filme do diretor Lorcan Finnegan explora a cultura do localismo no surf e tem sido elogiado

Em uma das cenas mais marcantes de "O surfista", o thriller psicológico do diretor Lorcan Finnegan, Nicolas Cage enfia um rato na boca de alguém.

O longa, que estreou nos cinemas americanos no dia 2 de maio, gira em torno de um homem que retorna à sua cidade natal, na Austrália, e descobre que a praia que ele frequentava foi tomada por uma gangue de surfistas locais.

A tal cena do rato foi sugestão do próprio ator.

Em entrevista ao The Guardian, conduzida por leitores do jornal britânico, Nicolas Cage disse que se inspirou em uma cena do filme "Sabrina", de Billy Wilder, para propor aquele momento violento do filme de Finnegan.

"Eu queria dizer: "Coma o rato!". Era um bom rato cenográfico. Era feito de borracha, não era um rato de verdade. Eu tinha tirado a ideia de um filme antigo de Billy Wilder chamado "Sabrina", onde Humphrey Bogart tira uma azeitona de uma taça de martini, coloca na boca do tio e diz: "Coma". Não consegui parar de rir quando vi aquilo" disse Cage.

"Quando vi o rato cenográfico, pensei: "vou colocá-lo no meu bolso", porque gostei do jeito que o rabo de borracha se movia. Achei engraçado e pensei que podia usar. Eu queria canalizar isso de uma forma mais punk rock do que Bogart fez com a azeitona, enfiando o rato na boca do Pitbull (Alexander Bertrand). Foi um momento catártico. A essa altura do filme, eu achava que meu personagem já tinha passado por sofrimento suficiente e que tinha conquistado o direito de se impor e enfiar um rato na boca do cara"

É possível ver um rápido trecho da cena do rato no trailer de "O surfista". Veja a seguir:

Coprodução australiana e irlandesa, "O surfista" estreou no Festival de Cannes, em maio do ano passado. De lá pra cá, tem colecionado críticas positivas.

No site Rotten Tomatoes, 87% das resenhas dos críticos são positivas, com uma classificação média de 7,2/10.

Em entrevista à Entertainment Weekly, Cage contou que correu perigo ao surfar na praia onde o filme foi gravado.

"Tivemos problemas como as condições climáticas e, acredite ou não, relatos de tubarões e coisas assim, toda essa m*rda. Eu surfei, mas toda vez que tentei surfar, fui esmagado em pedaços", disse o ator.

"Acabei sendo atingido e literalmente fiquei preso na correnteza, e eles disseram que viram minha prancha, que chamam de 'lápide', como aquele topo triangular."

Ainda não há previsão de lançamento de "O surfista" no Brasil.

