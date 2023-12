A- A+

FAMOSOS Nicolas Prattes se explica após suposto som de app gay vazar em entrevista; entenda Barulho interrompeu bate-papo do ator no programa "Encontro", nesta terça-feira (26)

Nicolas Prattes virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira (26), após um som interromper sua participação no programa “Encontro”. Internautas acharam o barulho semelhante ao das notificações do Grindr, aplicativo de paquera popular entre o público LGBTQIA+.

O imprevisto ocorreu enquanto o ator participava de um bate-papo por chamada de vídeo, ao vivo, com a apresentadora Patrícia Poeta. A sequência de sons fez o nome de Nicolas entrar para os mais comentados do X (antigo Twitter).



“O Grindr do Nicolas Prattes tá fervendo a essa hora da manhã já”, escreveu Liam Freitas. “Morrendo com o Grindr do Nicolas Prattes entregando ele ao vivo no ‘Encontro’”, comentou também um usuário identificado apenas como Matheus.

morrendo com o grindr do Nicolas Prattes entregando ele ao vivo no encontro pic.twitter.com/YYSSbWDmkp — Matheus (@odontinho) December 26, 2023

Após a repercussão do caso, o artista de 26 anos usou o seu perfil no X para esclarecer o ocorrido. “Mandei pra produção pra entender que barulho era aquele”, escreveu o ator, utilizando emojis de risada. “Um ano novo de muito amor e saúde pra gente”, complementou.



No áudio compartilhado por Prattes, uma produtora não identificada do programa explica o que aconteceu. “Fica tranquilo, querido. Não era o seu não. Era alguém tentando entrar na nossa reunião, na mesma reunião que você estava”, diz.

Mandei pra produção pra entender que barulho era aquele !!!

Um ano novo de muito amor e Saúde pra gente !!!

Beijos em sua famílias pic.twitter.com/YnazD7Zsdz — nicolas prattes (@nicolasprattes) December 26, 2023

“O doido é que ninguém tem esse link. Devia ser um hackerzinho, sei lá quem que era. Um cara que ficava pedindo autorização e a gente ficava negando e fazia aquele barulhinho. Algum enxerido”, complementou a produtora.

