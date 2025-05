A- A+

LADY GAGA NO RIO Nicolas, tradutor de Lady Gaga em show no Rio: "Pessoa mais invejada do Brasil" Jovem ajuda artista ao ler versão traduzida de recado escrito aos fãs brasileiros

Afinal, quem é Nicolas? A pergunta tem sido repetida à exaustão nas redes socias depois de Lady Gaga aparecer no palco na Praia de Copacabana — em determinado da mega apresentação, neste sábado (3) —ao lado de um jovem que a ajudou a traduzir uma carta que ela escreveu para os fãs brasileiros.



A postura calma exibida por Nicolas, o tal tradutor, foi exaltada nas redes sociais. E o nome do rapaz caiu nas graças do público.

Fãs da americana, Nicolas foi escolhido para ler a versão traduzida em português da mensagem que ela elaborou para os fãs brasileiros. Ele a acompanhou de uma parte alta no palco, bem ao lado da artista, que em determinado momento o abraçou.

"Nicolas é o novo ícone pop do mundo", brincou um internauta, por meio do X. "Nicolas, a pessoa mais sortuda do universo nesse exato momento podendo sentir o cheiro dessa mulher", escreveu mais uma pessoa no microblog. "Nicolas, você venceu", comemorou outro usuário da plataforma.





O que Lady Gaga falou em Copacabana?

"É uma honra imensa estar aqui com vocês esta noite. Meu coração está transbordando. Me sinto sortuda, orgulhosa e profundamente grata. Esta noite estamos fazendo história, mas ninguém faz história sozinha. Sem todos vocês, o povo incrível do Brasil, eu não teria este momento. Obrigada por fazerem a história comigo. O povo do Brasil é a razão pela qual eu posso brilhar", leu o rapaz, em nome da artista.

Em sua fala, Lady Gaga ressaltou que recebeu muito amor durante seu processo de cura da doença fibromialgia — que a fez cancelar um show no Brasil, em 2017, na véspera da data do evento — e que agora estava pronta para dar o seu melhor.

"Hoje vocês estão vibrantes e lindos quanto o Sol e a Lua surgindo sobre os oceanos, bem aqui na Praia de Copacabana. Mas de todas as coisas pelas quais eu poderia agradecer, a que mais me toca é esta: vocês esperaram por mim, vocês esperaram por mais de dez anos.



Talvez vocês estejam se perguntando porque demorei tanto para voltar. A verdade é que eu estava me curando, estava me fortalecendo. Mas enquanto eu me curava, algo poderoso acontecia", afirmou ela.

"Obrigada por me receberem de volta com tanta gentileza e de braços abertos esta noite. Eu quero ajudar vocês a brilharem junto comigo. Quero que o mundo veja o tamanho do coração de vocês e se inspire com o seu espírito. Hoje eu vou dar tudo de mim. Vamos fazer deste o maior show que já vivemos juntos. Vamos fazer com que cada segundo de espera tenha valido a pena. Eu amei vocês há 10 anos e eu amo vocês esta noite. Obrigada Brasil, eu amo vocês para sempre", finalizou ela.

Veja também