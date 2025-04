A- A+

Cannes Nicole Kidman será homenageada com prêmio em Cannes

A atriz Nicole Kidman receberá o 10º prêmio anual Women in Motion Award, que reconhece figuras que "desenvolvem o papel das mulheres no cinema e na sociedade", em premiação que será feita no 78º Festival de Cinema de Cannes, em maio, anunciaram os organizadores nesta segunda-feira.

"Esta é a primeira vez que Nicole Kidman retorna ao Festival de Cinema de Cannes desde o prêmio de aniversário que recebeu na 70ª edição, em 2017", enfatizou o grupo de luxo Kering, que apresenta o prêmio, e o festival.

"Papel após papel, e com as nuances, pontos fortes e falhas únicos de cada pessoa, [Kidman] personificou mulheres que se libertaram do jugo", disse o gerente geral do festival, Thierry Frémaux, em um comunicado.

A atriz e produtora de 57 anos está nas telonas desde a década de 1990, com uma série de papéis memoráveis, como em "De Olhos Bem Fechados" (1999) e "Moulin Rouge", o filme de abertura do Festival de Cinema de Cannes em 2001.

Vencedora de um Oscar por sua interpretação de Virginia Woolf em "As Horas", ela recebeu um prêmio em setembro passado no Festival de Cinema de Veneza por sua atuação no thriller erótico "Babygirl".

