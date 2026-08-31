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FAMOSOS Nicole Louise se envolve em polêmica por afastamento do pai; entenda Em um vídeo publicado em sua página do Instagram, o pai de Louise falou sobre a repercussão do caso

Nicole Louise, ex-Estrela da Casa, tornou-se o centro de polêmica durante o último final de semana, quando viralizaram posts sobre seu afastamento de seu pai, que é assumidamente gay.

Em comentários feitos em publicações de Nicole no Instagram, Islou Silva declarou estar há meses sem ter contato com a filha.

"Fale comigo pelo amor de Deus. Sou seu pai. Eu te suplico", escreveu Silva em um comentário. "Me dê uma chance, filha. Fale comigo pelo amor de Deus. Estou devastado. Há 7 meses bloqueado. Eu não resisto mais", dizia outro.

Nas redes sociais, internautas especularam que o afastamento estaria relacionado à ligação de Nicole com a religião cristã, já que ela direcionou sua carreira para música gospel. No entanto, nem ela nem o pai falaram publicamente sobre os motivos que levaram ao distanciamento.

Pai de Nicole Louise posta vídeo após afastamento

Em um vídeo publicado em sua página do Instagram, o pai de Louise falou sobre a repercussão do caso.

"Estou mostrando essas lembranças porque eu não quero que a nossa história seja resumida nos últimos meses. Nicole e eu sempre, sempre fomos carne e unha, e eu sempre fui profundamente ligado a todos os meus filhos", disse.

"Existiram muitos anos de presença, viagens, música, brincadeiras, incentivo, abraços e amor", continuou.

"Isso não pode ser apagado pelo momento difícil que estamos vivendo. Eu também não conheço todas as razões do nosso afastamento e não quero que especulações sejam tratadas como fatos, mas quero deixar uma coisa muito clara, não usem a minha dor para atacar minha filha. Eu não estou aqui para destruí-la, eu estou aqui porque eu a amo e ainda espero poder abraçá-la novamente."

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