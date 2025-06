Nike adia lançamento de nova coleção da Skims, marca de Kim Kardashian

A- A+

A Nike adiou o lançamento de sua nova marca em parceria com a Skims, linha da empresária e estrela de reality show Kim Kardashian, após inicialmente planejar o lançamento da primeira coleção para esta primavera no Hemisfério Norte (outono no Brasil).

A NikeSkims está enfrentando atrasos na produção enquanto se prepara para estrear a marca ainda este ano, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Nos últimos meses, os consumidores aguardavam os primeiros produtos da linha, em meio aos planos de um lançamento global previsto para 2026.

Apesar dos atrasos, a Nike ainda espera lançar os produtos da NikeSkims em algum momento deste ano, disse uma das fontes. Ainda não está claro exatamente quando os primeiros itens estarão disponíveis para compra, quais produtos farão parte da linha ou se os consumidores terão acesso a uma prévia antes do lançamento oficial.

Tanto a Nike quanto a Skims apostaram alto nessa parceria. A Nike espera que Kardashian ajude a impulsionar seu segmento feminino e a reforçar sua relevância cultural, enquanto busca uma recuperação. Já a Skims tem a oportunidade de consolidar sua presença no mercado de roupas esportivas ao se associar à maior empresa de artigos esportivos do mundo.

Elliott Hill, CEO da Nike – que saiu da aposentadoria para assumir o cargo no ano passado –, disse a investidores em março que esperava que a primeira "coleção abrangente" estivesse disponível no trimestre encerrado em maio.

As ações da Nike acumulam uma queda de cerca de 20% neste ano nos EUA, em comparação com o avanço de 2% do índice S&P 500. Os investidores aguardam novidades quando a empresa divulgar seus resultados do quarto trimestre em 26 de junho.

A Nike vem montando uma equipe dedicada ao projeto, que foi mantido em sigilo por mais de um ano até o anúncio em fevereiro. A divisão, formada por funcionários da Nike, da Skims e por novas contratações, ainda está recrutando designers. A expectativa é que a linha crie e venda uma seleção de calçados, roupas e acessórios para treinos.

