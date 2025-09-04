A- A+

FAMOSOS Nikki Rodriguez, atriz de série teen da Netflix, mente idade e diz ter 11 anos a menos, diz revista Estrela de "Minha Vida com a Família Walter" afirma ter 22 anos, mas, segundo o jornal norte-americano "The Sun", na verdade tem 33

A atriz Nikki Rodriguez, estrela da série teen "Minha Vida com a Família Walter", da Netflix, mente a idade e diz ter 11 anos a menos. A informação foi divulgada pelo jornal norte-americano "The Sun" e viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (4).

Segundo a revista, a atriz, que interpreta uma adolescente de 15 anos na série, dizia ter 22 anos na vida real. A realidade, no entanto, é que ela tem 33 anos, ou seja, é mais de uma década mais velha do que afirmava ser.

De acordo com a apuração do The Sun, foram encontrados registros públicos constando o nome completo da atriz como Nicole Marie Rodriguez, e sua data de nascimento, em julho de 1992. No documento também consta um endereço antigo em Minnesota, nos Estados Unidos.

Outra prova que o jornal teria é um vídeo obtido pelo jornal, que mostra a graduação da atriz na escola, em 2010.

Teorias do TikTok

As dúvidas sobre a verdadeira idade da atriz já existiam, e surgiram por meio de teorias no TikTok.

Fãs da série teen comentavam em postagens dizendo ter visto fotografias antigas em que a artista aparece mais velha no meio dos anos 2000.

Foi a partir desses questionamentos levantados que o jornal The Sun decidiu investigar o caso.

A revista procurou a equipe de Nikki Rodriguez em busca de um posicionamento. A atriz ainda não se pronunciou sobre o caso.



Veja também