Niko lança eletropop "Corrente Dourada", primeiro single autoral da carreira

A cantora e compositora Niko (@nikoeletropop) estreia na música autoral com o lançamento do single “Corrente Dourada” nas plataformas digitais, acompanhado de um visualizer da faixa lançada.

“A corrente dourada representa um acessório popular do povo pernambucano, trazendo um charme para o visual. A proposta é trazer um eletropop alternativo dançante, leve, muitas vezes quente e com um toque misterioso”, contextualiza.

Sobre a artista

Niko prepara um disco futuro, com previsão para chegar às redes digitais ainda em 2025, com produção artística de El.Trppy e Thiago Brandão, ambos da produtora Câmbio Sonoro, de Jaboatão dos Guararapes, onde acontece a gravação das músicas e clipes e encontros para o processo criativo, a partir da coletividade. Toda a produção é realizada de maneira independente.

As composições são da própria Niko, que faz parcerias com artistas da cena pernambucana autoral, como Dio Santos e Hélio Abulidu, ambos de Jaboatão. Inclusive, eles entram como compositores parceiros da música “Corrente Dourada”.

“A ideia da música ‘Corrente Dourada’, alinhada ao audiovisual, começou com a intenção de falar de uma pessoa que sai do trabalho direto para a balada, com a própria batida da música criando as sensações e momentos, desde a preparação da escolha da roupa até a saída para a noite”, destaca.

Niko define-se como música eletropop. Além do mais, os lançamentos futuros da artista vão ao ar com audiovisual, que, assim como este de estreia, mantém a estética que mistura o retrô com o moderno. Em breve, ela também apresenta clipe.

“As performances reúnem dança e voz, com repertório próprio e alguns remixes que constroem a referência musical, como pop, música eletrônica, funk, rock, brega e outros ritmos urbanos de raízes nordestinas. A gente investe na coreografia, figuração, ballet, acessórios, direção de arte e beats. Em todas essas funções, dialogo coletivamente com as pessoas da equipe técnica para somar e sentir o envolvimento”, pontua.

Niko está acompanhada de uma equipe técnica composta por uma diversidade de profissionais - Bruno Peruca (fotografia e produção audiovisual); Bel Carneiro (assistente de produção); Vic Monteiro (artwork); Marília Tenório e Allison Cabral (coreografia); Artemis Sol(ballet e acessórios); Manuela Lacet (figurinista); Johnny (agente e social media); Daniel Lima (assessoria de imprensa).

Ficha técnica

Voz e composição: Niko

Composição: Hélio Abulidu, Dio Santos, El Trppy e Thiago Brandão

Produção musical: El Trppy e Thiago Brandão

Produção audiovisual: Thiago Brandão e Bruno Peruca

Fotografia: Bruno Peruca

Assistente de produção: Bel Carneiro e El Trppy

Artwork: Vic Monteiro

Coreografia: Marília Tenório e Allison Cabral

Ballet e acessórios: Artemis Sol

Figurinista: Manuela Lacet

Agente e social media: Johnny

Assessoria de imprensa: Daniel Lima

Produção: Câmbio Sonoro

