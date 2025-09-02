A- A+

Música Niko lança videoclipe de "Desopilar", no Bar Super8, nesta terça-feira (2) Evento apresenta a exibição do clipe e um bate papo com a cantora e a produção do vídeo

A cantora pernambucana Niko promove o lançamento do seu mais novo single, "Desopilar", que chega às plataformas digitais na próxima quinta-feira (4). O videoclipe da faixa será exibido em um pré-lançamento, nesta terça-feira, às 20h, no Bar Super8 (Rua Mamede Simões - Santo Amaro - Recife).

A noite no Super8 apresenta a exibição do clipe e um bate papo com a cantora e a produção do vídeo. A música, produzida pela artista juntamente com Thiago Brandão e El.Trppy, combina pop contemporâneo com elementos e ritmos latinos, trazendo uma mensagem sobre desapego e reconexão pessoal.

“Desopilar é um pop leve, refrescante e ao mesmo tempo dançante com uma pegada latina, combinada com a brasilidade do Carimbó. Tem um beat batidão, que cresce ao longo da música, synths cheios de efeitos, flautinha cantando no refrão, entregando aquele gritão no momento final”, revela a cantora. A música teve composição com a participação do amigo, artista e compositor Helio Abulidu.

Videoclipe

Gravado em locações do Recife com o Rio Capibaribe ao fundo, o audiovisual retrata a rotina da artista e conta com coreografias criadas por Marília Tenório e Allison Cabral, além de cenas em lugares icônicos como a Ponte do Limoeiro, a Rua da Aurora, a Praia de Candeias e o Capibar.



A produção do clipe envolveu uma múltipla equipe com direção, produção, roteiro, fotografia, câmera, edição de Thiago Brandão, fotos e making of por Bruno Silva, produção, roteiro e iluminação de El.Trppy e produção e roteiro da própria cantora.



Sobre a artista

A cantora Niko vem consolidando sua trajetória após dar o pontapé em sua carreira musical em 2023. Com o lançamento de seu primeiro single, "Corrente Dourada" em março deste ano, a artista ganhou ainda mais luz para sua carreira.



"Desopilar" é mais um single que antecede seu disco de estreia, previsto para 2026. A música foi criada em meio a vários brainstorms no estúdio da Câmbio Sonoro. O lançamento no Super8 é uma oportunidade para o público recifense conferir de perto o trabalho da artista, que já chama atenção pela fusão de referências globais e raízes pernambucanas.



O novo single de NIKO tem lançamento pela Câmbio Sonoro, produtora de Candeias (Jaboatão dos Guararapes - PE), responsável pela produção de suas músicas e de todo seu material audiovisual.



A distribuição é feita pela Tratore, maior distribuidora brasileira de música independente, que realiza um relacionamento diferenciado para artistas novos no mercado nacional.Pré-Save: https://tratore.ffm.to/desopilar



Ficha técnica:

Videoclipe

Voz: Niko

Composição: Niko, Helio Abulidu @Helioabulidu, Thiago Brandão, El.Trppy

Produção musical e Instrumental - Thiago Brandão @thiagobrandaoprod, El.Trppy @el.trppy

Mixagem e masterização - Thiago Brandão

Direção, produção, roteiro, fotografia, câmera, edição e finalização - Thiago Brandão

Fotos, making of e assistente de produção - Bruno Silva @bruno.fotoos

Produção, roteiro e iluminação - El.Trppy

Produção e roteiro - Niko

Assistente de produção - Bel Carneiro @belcarneirodacunha

Design - Victória Monteiro @monteirovictoria

Figurino - NIKO, Artemis Sol @artemiss_sol e Manuela Lacet @manuelalacet

Trancista - Lucilene Bispo @lucilenebispo_

Dançarinos - Marília Tenório @mariliaatenorio e Allison Cabral @allison_cabral

Locação - ONG Recapibaribe - Capibar @capibar_recapibaribe

SERVIÇO:

Pré-lançamento do videoclipe “Desopilar” - Niko

Quando: 02/09 (Terça-feira), às 20h

Onde: Bar Super8 - Rua Mamede Simões - Santo Amaro - Recife

Aberto ao público

Mais informações: @nikoeletropop

Divulgação: Fotos e Artes

Veja também