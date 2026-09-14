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BRASIL Nilson Neto faz show para cerca de 30 pessoas e comenta calor de 37°C: "Tem que ser a mesma entrega" Artista compartilhou vídeos da apresentação nas redes sociais e afirmou que público reduzido não muda a forma como se apresenta

O cantor Nilson Neto compartilhou nas redes sociais registros de um show realizado em Mato Grosso em que cerca de 30 pessoas estavam na plateia. Nas imagens, o artista aparece diante de um público pequeno, enquanto brinca com a situação e mostra as condições em que precisou se apresentar. O cantor também contou que enfrentou uma temperatura de 37°C durante a apresentação.

"Fiz um show pra 30 pessoas, mas eram 30 pessoas que estavam ali por mim, que amavam todas as minhas músicas", escreveu Nilson em uma das publicações. Em outro vídeo, gravado durante o evento, ele mostrou o palco sob o sol forte e explicou que o calor tornou a apresentação ainda mais difícil.

— Vou levar vocês para fazer um show praticamente vazio junto comigo. Hoje está fazendo 37 graus aqui onde eu estou, que é no Mato Grosso. Está muito quente, muito quente, vocês não têm noção. Está completamente vazio ali — disse o cantor.

Nilson explicou que, além da temperatura elevada, o fato de o palco estar exposto ao sol aumentava o desconforto durante o trabalho.

— O sol quente está batendo na cara do palco. Então, além do calor que tem enquanto canta, enquanto interage, enquanto a luz do palco bate na gente, é triplicado. Olha isso — afirmou.

Apesar do cenário, o cantor disse que procura manter no palco a mesma postura independentemente do tamanho da plateia.



— Querendo ou não, tem que ser a mesma entrega, com o mesmo sorriso, do jeito que a gente sempre gosta. Porque, no final das contas, o que conta é quem está ali esperando a gente para aproveitar junto comigo — afirmou.

A apresentação ocorreu em meio a uma agenda de shows do cantor pelo país. Neste sábado (12), Nilson Neto estava entre as atrações nacionais do Festival de Praia do Festeja Sinop, realizado na Praia do Cortado, em Sinop, no norte de Mato Grosso.

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