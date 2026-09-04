Sex, 04 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta04/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FAMOSOS

Nina Dobrev é interrompida por segurança no tapete vermelho do Festival de Veneza

Conhecida por interpretar Elena Gilbert na série The Vampire Diaries, Nina compareceu ao festival para a exibição de Ink

Reportar Erro
Nina Dobrev é interrompida por segurança no tapete vermelho do Festival de VenezaNina Dobrev é interrompida por segurança no tapete vermelho do Festival de Veneza - Foto: Redes Sociais / Reprodução

Nina Dobrev passou por uma situação constrangedora durante sua participação no Festival Internacional de Cinema de Veneza, na Itália.

A atriz foi interrompida por um segurança enquanto posava para fotógrafos no tapete vermelho do evento, na quarta-feira (2).

Conhecida por interpretar Elena Gilbert na série The Vampire Diaries, Nina compareceu ao festival para a exibição de Ink. Como é comum nesse tipo de evento, a atriz parou no centro do tapete para ser fotografada pelos profissionais que acompanhavam a chegada das celebridades.

Leia também

• Homenageada em Veneza, Jane Fonda critica Trump, "tradwifes" e bilionários

• Presidente do júri do Festival de Veneza questiona baixa presença de diretoras

• Festival de Veneza começa com homenagem a George Clooney

Enquanto fazia as poses, porém, um segurança se aproximou e pediu que ela continuasse caminhando. Os fotógrafos presentes chegaram a solicitar que o profissional permitisse que Nina permanecesse no local para as fotos, mas ele continuou orientando a atriz a deixar o espaço. Diante da situação, ela demonstrou incômodo e deixou o tapete vermelho.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter