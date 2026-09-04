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FAMOSOS Nina Dobrev é interrompida por segurança no tapete vermelho do Festival de Veneza Conhecida por interpretar Elena Gilbert na série The Vampire Diaries, Nina compareceu ao festival para a exibição de Ink

Nina Dobrev passou por uma situação constrangedora durante sua participação no Festival Internacional de Cinema de Veneza, na Itália.

a Nina Dobrev sendo expulsa do tapete vermelho do Festival de Veneza ontem, eu teria evaporado de tanta vergonha pic.twitter.com/xJ5la9ZCFU — (@layzhis) September 3, 2026

A atriz foi interrompida por um segurança enquanto posava para fotógrafos no tapete vermelho do evento, na quarta-feira (2).

Conhecida por interpretar Elena Gilbert na série The Vampire Diaries, Nina compareceu ao festival para a exibição de Ink. Como é comum nesse tipo de evento, a atriz parou no centro do tapete para ser fotografada pelos profissionais que acompanhavam a chegada das celebridades.

Enquanto fazia as poses, porém, um segurança se aproximou e pediu que ela continuasse caminhando. Os fotógrafos presentes chegaram a solicitar que o profissional permitisse que Nina permanecesse no local para as fotos, mas ele continuou orientando a atriz a deixar o espaço. Diante da situação, ela demonstrou incômodo e deixou o tapete vermelho.

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