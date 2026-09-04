Nina Dobrev é interrompida por segurança no tapete vermelho do Festival de Veneza
Conhecida por interpretar Elena Gilbert na série The Vampire Diaries, Nina compareceu ao festival para a exibição de Ink
Nina Dobrev passou por uma situação constrangedora durante sua participação no Festival Internacional de Cinema de Veneza, na Itália.
a Nina Dobrev sendo expulsa do tapete vermelho do Festival de Veneza ontem, eu teria evaporado de tanta vergonha pic.twitter.com/xJ5la9ZCFU— (@layzhis) September 3, 2026
A atriz foi interrompida por um segurança enquanto posava para fotógrafos no tapete vermelho do evento, na quarta-feira (2).
Conhecida por interpretar Elena Gilbert na série The Vampire Diaries, Nina compareceu ao festival para a exibição de Ink. Como é comum nesse tipo de evento, a atriz parou no centro do tapete para ser fotografada pelos profissionais que acompanhavam a chegada das celebridades.
Leia também
• Homenageada em Veneza, Jane Fonda critica Trump, "tradwifes" e bilionários
• Presidente do júri do Festival de Veneza questiona baixa presença de diretoras
• Festival de Veneza começa com homenagem a George Clooney
Enquanto fazia as poses, porém, um segurança se aproximou e pediu que ela continuasse caminhando. Os fotógrafos presentes chegaram a solicitar que o profissional permitisse que Nina permanecesse no local para as fotos, mas ele continuou orientando a atriz a deixar o espaço. Diante da situação, ela demonstrou incômodo e deixou o tapete vermelho.