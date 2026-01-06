A- A+

Famosos Nina Forlin: Quem é a nova namorada de Lucas Lima? Ambos estão em viagem pela África do Sul. Lucas publicou em seu Instagram uma foto de Nina de costas e marcou o perfil da namorada

O músico Lucas Lima confirmou nesta segunda-feira, 5, o namoro com a publicitária Nina Forlin.

Ambos estão em viagem pela África do Sul. Lucas publicou em seu Instagram uma foto de Nina de costas e marcou o perfil da namorada. Nina, por sua vez, postou uma foto de si mesma com Lucas onde os dois também aparecem de costas. "Obrigada por topar minhas loucuras!", disse ela na legenda.

Lucas depois confirmou o relacionamento ao jornalista Leo Dias. "Eu só não queria dar uma ‘declaração’, sabe? Não curto isso? mas o Instagram tá bem claro (eu acho)", disse o músico.

Quem é Nina Forlin?

Nina é publicitária, fotógrafa e professora de yoga nas horas vagas. Em seu site, se descreve como uma pessoa "apaixonada pela escrita, pelo mar e por tudo que envolve conexão com a natureza", justamente o tema central de suas fotografias e de suas fotos no Instagram. Há mais de um ano ela integra o time brasileiro da Netflix.





Nina Forlin e Lucas Lima estão namorando — Foto: rep/ instagram

Forlin também é autora: em 2023 publicou pela Editora Paraquedas a obra Mergulhos. Descrito como uma "ode ao amor, ao encontro (e ao reencontro) com o outro e com si mesmo", o livro é repleto de imagens luminosas e aquáticas, acompanhamos uma espécie de cartografia afetiva.

Essa é a primeira relação assumida por Lucas desde o término do seu casamento com Sandy, com quem viveu por 24 anos. No ano passado, o músico esteve envolvido em boatos de romance com Mina Winkel, ex-De Férias com o Ex; no entanto, eles nunca confirmaram o namoro.



Veja também