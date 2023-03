A- A+

BBB 23 "Ninguém tinha sintonia", dispara Sarah sobre o quarto Fundo do Mar A psicóloga apontou as diferenças entre o grupo, argumentando que elas já existiam no início e se intensificaram

Apos ouvir discurso de Cezar Black no quarto Fundo do Mar, Sarah Aline desabafou sobre o grupo. Black pediu desculpas por tretar com Marvvila e por ter torcido para Key Alves ficar em vez de Sarah. "O grupo acabou, não tem mais como ter grupo nessa casa", disse.



"Ninguém aqui tinha uma sintonia, não. A gente só caiu aqui e começou a jogar junto", disparou a sister em resposta a Black. A psicóloga apontou as diferenças entre o grupo, argumentando que elas já existiam no início e se intensificaram. Segundo Sarah, Marvvila e Cristian "acabaram com o grupo".

