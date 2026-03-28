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GAMES Nintendo anuncia preços diferentes para jogos em versões físicas e digitais para Switch 2 Mudança é prevista para maio, com o lançamento de 'Yoshi and the Mysterious Book', sob justificativa de 'custos associados à produção e distribuição de cada formato'

A Nintendo anunciou que passará a vender as versões físicas e digitais de seus jogos no Switch 2 por valores diferentes, com o segundo formato num preço mais baixo. A mudança passa a ser válida a partir de maio, com o lançamento de "Yoshi and the Mysterious Book", informou a mepresa por meio de comunicado.

Já é possível garantir o jogo e comprá-lo em pedido antecipado ("pre-order") através do site oficial da Nintendo. Diferente dos demais, a nova aventura de Yoshi já aparece com os valores diferentes. A versão digital está disponível por US$ 59,99 (R$ 329,90), enquanto o formato físico encarece, e é vendido por US$ 69,99 (R$ 439,90), ainda indisponível para pedido antecipado no país. Esse jogo estará disponível a partir de 21 de maio.

"(...) Os novos títulos digitais exclusivos para Nintendo Switch™ 2 publicados pela Nintendo terão um preço sugerido diferente das versões físicas. Os jogos da Nintendo oferecem a mesma experiência, seja em formato físico ou digital, e essa mudança simplesmente reflete os diferentes custos associados à produção e distribuição de cada formato, oferecendo aos jogadores mais opções de como comprar e jogar os jogos da Nintendo", diz um trecho da nota.

A empresa ainda destaca que "os parceiros de varejo definem seus próprios preços para jogos físicos e digitais, e o preço de cada título pode variar".

O anúncio dos preços diferentes gerou dúvidas sobre se isso significaria que a versão física ficaria mais cara do que os valores já praticados. Ao IGN, a Nintendo enviou uma nota explicando que "o preço dos jogos físicos não vai aumentar". A Nintendo reforçou que o preço de cada título pode variar, uma vez que os "parceiros varejistas definem seus próprios preços para jogos físicos e digitais".

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