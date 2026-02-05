Nintendo lança "Hollow Knight" e anuncia 26 novos jogos até julho de 2026; veja quais são
Entre eles, está o aguardado "Resident Evil Requiem"
A Nintendo realizou o primeiro "Direct: Partner Showcase" de 2026, na manhã desta quinta-feira (5), em seu canal oficial do YouTube. Durante o evento, a marca surpreendeu e anunciou o lançamento da versão de "Hollow Knight" para Nintendo Switch 2 para o dia e 26 novos jogos disponibilizados até julho de 2026.
No entanto, outras surpresas já tinham sido reveladas antes da transmissão, como o lançamento de "Fallout 4 Anniversary Edition" e "Indiana Jones e o Grande Círculo" para o Switch 2.
Entre os 26 novos jogos disponibilizados até julho deste ano, estão o aguardado "Resident Evil Requiem" e "Star Trek: Voyager - Across the Unknown".
Veja a lista completa dos lançamentos da Nintendo
- Paranormasight: The Mermaid's Curse - 19 de fevereiro
- Captain Tsubasa 2: World Fighters - 2026
- Tokyo Scramble - 11 de fevereiro
- Valheim - 2026
- Hollow Knight para Nintendo Switch 2 - Disponível ainda esta quinta-feira (5 de fevereiro)
- eFootball: Kick-Off! - 2026
- The Adventures of Elliot: The Millenium Tales - 18 de junho
- Super Bomberman Collection - não anunciado
- Pragmata - 24 de abril (demo disponível ainda nesta quinta-feira, dia 5 de fevereiro)
- Turok: Origins - 2026
- Kyoto Xanadu - 2026
- Digimon Stories Time Stranger - 10 de julho
- Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok - 9 de julho
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection - 13 de março
- Arcade Archives 2 e Console Archives
- Scott Pilgrim EX - 3 de março
- Another Eden Begins: Nintendo Switch 2 Edition - 2026
- Reanimal - 13 de fevereiro
- WWE 2K26 - 13 de março
- Star Trek: Voyager - Across the Unknown - 18 de fevereiro
- Disney Dreamlight Valley: Nintendo Switch 2 Edition - 25 de março
- PGA Tour 2K25 - 6 de fevereiro
- Culdcept BEGINS: Nintendo Switch 2 Edition - 16 de julho
- Goat Simulation 3 - 1 de abril
- Shadow Tactics: Blades of the Shogun - 18 de março
- Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition - 22 de maio