A- A+

Games Nintendo lança "Hollow Knight" e anuncia 26 novos jogos até julho de 2026; veja quais são Entre eles, está o aguardado "Resident Evil Requiem"

A Nintendo realizou o primeiro "Direct: Partner Showcase" de 2026, na manhã desta quinta-feira (5), em seu canal oficial do YouTube. Durante o evento, a marca surpreendeu e anunciou o lançamento da versão de "Hollow Knight" para Nintendo Switch 2 para o dia e 26 novos jogos disponibilizados até julho de 2026.

No entanto, outras surpresas já tinham sido reveladas antes da transmissão, como o lançamento de "Fallout 4 Anniversary Edition" e "Indiana Jones e o Grande Círculo" para o Switch 2.

Entre os 26 novos jogos disponibilizados até julho deste ano, estão o aguardado "Resident Evil Requiem" e "Star Trek: Voyager - Across the Unknown".

Veja a lista completa dos lançamentos da Nintendo

Paranormasight: The Mermaid's Curse - 19 de fevereiro

Captain Tsubasa 2: World Fighters - 2026

Tokyo Scramble - 11 de fevereiro

Valheim - 2026

Hollow Knight para Nintendo Switch 2 - Disponível ainda esta quinta-feira (5 de fevereiro)

eFootball: Kick-Off! - 2026

The Adventures of Elliot: The Millenium Tales - 18 de junho

Super Bomberman Collection - não anunciado

Pragmata - 24 de abril (demo disponível ainda nesta quinta-feira, dia 5 de fevereiro)

Turok: Origins - 2026

Kyoto Xanadu - 2026

Digimon Stories Time Stranger - 10 de julho

Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok - 9 de julho

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection - 13 de março

Arcade Archives 2 e Console Archives

Scott Pilgrim EX - 3 de março

Another Eden Begins: Nintendo Switch 2 Edition - 2026

Reanimal - 13 de fevereiro

WWE 2K26 - 13 de março

Star Trek: Voyager - Across the Unknown - 18 de fevereiro

Disney Dreamlight Valley: Nintendo Switch 2 Edition - 25 de março

PGA Tour 2K25 - 6 de fevereiro

Culdcept BEGINS: Nintendo Switch 2 Edition - 16 de julho

Goat Simulation 3 - 1 de abril

Shadow Tactics: Blades of the Shogun - 18 de março

Tales of Arise - Beyond the Dawn Edition - 22 de maio



Veja também