Qui, 05 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta05/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Games

Nintendo lança "Hollow Knight" e anuncia 26 novos jogos até julho de 2026; veja quais são

Entre eles, está o aguardado "Resident Evil Requiem"

Reportar Erro
A versão de "Hollow Knight" para Nintendo Switch 2 já está disponívelA versão de "Hollow Knight" para Nintendo Switch 2 já está disponível - Foto: Reprodução/Youtube

A Nintendo realizou o primeiro "Direct: Partner Showcase" de 2026, na manhã desta quinta-feira (5), em seu canal oficial do YouTube. Durante o evento, a marca surpreendeu e anunciou o lançamento da versão de "Hollow Knight" para Nintendo Switch 2 para o dia e 26 novos jogos disponibilizados até julho de 2026. 

No entanto, outras surpresas já tinham sido reveladas antes da transmissão, como o lançamento de "Fallout 4 Anniversary Edition" e "Indiana Jones e o Grande Círculo" para o Switch 2. 

Entre os 26 novos jogos disponibilizados até julho deste ano, estão o aguardado "Resident Evil Requiem" e "Star Trek: Voyager - Across the Unknown".

Veja a lista completa dos lançamentos da Nintendo

Reportar Erro

Veja também

Newsletter