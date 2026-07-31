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FAMOSOS Nivea Stelmann anuncia fim de casamento de 14 anos com Marcus Rocha A atriz explicou que ela e o ex-marido possuem versões diferentes do que teria motivado o rompimento

Nivea Stelmann revelou que está separada. Após 14 anos de casamento com o empresário Marcus Rocha, a atriz anunciou o fim de seu relacionamento durante entrevista ao podcast Papagaio Falante.

"Estou separada. E foi muito rápido. Ninguém acredita. E aconteceu. Não saiu em lugar nenhum. É a primeira vez que eu estou contando aqui claramente", disse.

A atriz seguiu, e completou: "Eu achei que eu fosse morrer com esse homem".

"Ele já saiu de casa, já comprou uma casa para ele, mas foi assim uma velocidade da luz, meu querido", revelou. "Até eu estou em choque até agora".

Diferentes versões da separação

Stelmann explicou que ela e o ex-marido possuem versões diferentes do que teria motivado o rompimento.

"Todo casamento tem altos e baixos. Um casamento de 14 anos. Claro que não foi um mar de rosas o tempo inteiro e nem pode. Eu gosto dele. Eu acho ele é um cara legal. Não estou falando nada contra isso, não. Ele é uma pessoa legal, até onde eu conheço, até onde eu sei, sempre foi um excelente marido. Não tenho nada para falar em relação a isso", comentou.

Apesar disso, a atriz comentou haver uma discordância, que para ela, impactou na decisão do divórcio: "Só que a gente, no nosso casamento, a gente tinha umas desavenças e tem um ponto muito grande de desavença, que eu não vou entrar em detalhes porque isso fere algumas pessoas que eu amo e eu não vou expor, mas esse ponto para mim foi crucial para separar. Ele acha já que não é isso, que claro, ele não vai acusar essa, esse ponto. Mas enfim, a gente acabou", disse.

"Resolveu ir embora"

A atriz seguiu ao explicar que o período que antecedeu o divórcio aparentava estar tudo bem entre o ex-casal. Segundo ela, a decisão pela separação se deu em 23 de abril.

"Por causa de uma briga pontual, por causa desse ponto que eu te falei que eu acho que o homem tem que se posicionar, ele não se posicionou da maneira que eu queria", afirmou. "Eu passei a não dormir mais com ele. Achei que era uma crise que a gente ia resolver dentro da nossa casa entre quatro paredes. Ele resolveu mudar da noite pro dia, comprou uma casa, resolveu ir embora. Minha filha tá sem entender igualzinha a mim."

Nivea e Marcus são pais de Bruna, de 14 anos. A atriz também é mãe de Miguel, 21, de seu relacionamento anterior com Mário Frias.

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