Nizam aperta botão amarelo misterioso que apareceu na casa do BBB 24; confira

Na área externa da casa, os participantes foram surpreendidos com um totem misterioso contendo um botão amarelo. Nizam foi o primeiro a perceber e apertou o dispositivo. Ele foi convocado a pegar uma caixa na dispensa que dizia para ele escolher três participantes para acompanhá-lo. E ele chamou Pizane, Rodriguinho e Vanessa Lopes.



Já na sala, os confinados estão todos ansiosos sem saber o significado do botão amarelo. Algus já cogitaram até que seja o quarto branco.



Ação publicitária

Na verdade, o botão amarelo era uma ação publicitária do mercado Livre no BBB 24. Nizam e seus escolhidos tiveram acesso ao espaço antes dos outros participantes do confinamento.

Botão amarelo era, na verdade, uma ação publicitária do Mercado Livre | Foto: Reprodução/TV Globo





aff podia ser um botão que manda eles de volta pra casa — juju by jk (@jinkookmagic) January 16, 2024

AGORA: Apareceu um botão amarelo na área externa da casa, Nizam apertou e escolheu três pessoas para irem com ele: Rodriguinho, Pizane e Vanessa. #BBB24 pic.twitter.com/iFpHXrdABr — COXIXADA (@coxixada) January 16, 2024

Nizam apertou o botão amarelo que estava no jardim, e ele pegou uma caixa na dispensa onde não informava nada, apenas que era para ele escolher três pessoas... pic.twitter.com/4etzgFwMYy — focalize (@focalizeofc) January 16, 2024

