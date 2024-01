Nizam projeta Davi como próximo eliminado: "Acho que o Davi sai, eles estão vendo"

A- A+

Em conversa com Giovanna Pitel e Fernanda, na área externa da casa do BBB 24, Nizam projetou Davi como próximo eliminado do programa. "Acho que o Davi sai. Eles tão vendo. A gente não tem o termômetro lá de fora porque a briga foi no Juninho e na Thalyta. Ele foi ofensivo!", disse o brother.

"Como o voto é pra ficar, a galera pode ficar foda-se que ele foi ofensivo", opinou Pitel. "Eu não vim pra entregar barraco, senão eu teria tretado com ele ali. Eu não entrego barraco!", ponderou Nizam.



Saiba como foi a formação do paredão

O BBB 24 entra na segunda semana bem acelerada. Na noite deste domingo (14), após a saída da segunda participante, aconteceu uma nova prova do líder e, já em seguida, foi formado o terceiro paredão da temporada.

A eliminada da noite foi Thalyta. Já quem venceu a 3ª prova do líder do BBB 24 foi Lucas Henrique. O professor de educação física levou a melhor na disputa de sorte. Ele escolheu Beatriz para a berlinda. No voto da casa, Lucas Pizane e Alane empataram e Lucas Henrique escolheu emparedar seu xará Pizane e poupar a sister. Davi também foi para o paredão por voto consensuado entre os participantes vetados.

