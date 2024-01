A- A+

BBB 24 Nizam questiona Bin Laden sobre o paredão do BBB 24: "vota em mim?" Paulista também perguntou para MC Bin Laden se ele acha que a situação com Vanessa ficou mal resolvida

Em conversa na área externa da casa do BBB 24, Nizam e Bin Laden debateram sobre a desconfiança do funkeiro com o paulista. Nizam perguntou para MC Bin Laden se ele acha que a situação com Vanessa ficou mal resolvida, se referindo ao desentendimento envolvendo Alane em que ele comentou sobre a influenciadora se olhar muito no espelho.

Bin Laden respondeu que "sim", mas que "quem tem que saber isso" é o próprio Nizam. Em seguida, o paulista perguntou se o brother não confiava nele, ao que Bin Laden respondeu: "Não confio em ninguém. Falar em confiar eu só confio na Vanessinha e no Vini.", disse. "Então você vai votar em mim?", perguntou Nizam, ao que o MC negou e disse que sua opção de voto era outra pessoa.

"Achei que a gente tava lado a lado, mas agora vejo que você nem quer estar lado a lado comigo", continuou Nizam. "Você quer que eu me afaste de você, porque acha que meu jogo pode te prejudicar?" O MC respondeu que novamente que não. "Não precisa forçar um afastamento. Fica à vontade".

Veja também

BBB 24 Após recado da eliminação, Vinicius pretende mirar nas "plantas" da casa no BBB 24