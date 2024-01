A- A+

BBB 24 Nizan desiste de paquerar sister por ela negar sexo: "Não quer deitar com ninguém, só beijinho" O brother revelou para Fernanda, Giovanna e Lucas que a sister deixou claro suas intenções com ele.

Em conversa com colegas de confinamento na cozinha do BBB 24, da Globo, Nizam contou para os amigos que desistiu de querer ficar com Alane na casa. O motivo: ela pretende não fazer sexo dentro do programa. O brother revelou para Fernanda, Giovanna e Lucas que a sister deixou claro suas intenções com ele.

"Eu tô desistindo, velho. Porque ela disse que tinha 24 anos, que mamãe falou pra não fazer nada aqui, não quer deitar com ninguém, só beijinho. Eu tenho 32 anos, o que eu quero de beijinho?", indagou.

"A sua gatinha chegou pra mim do nada e falou que ouviu coisas sobre mim..", disse Fernanda. Giovanna e Fernanda riram da situação. "Pesado, hein?", disse Giovanna.

Em seguida, Lucas questionou se Nizam transaria no reality. "Papo reto, você transaria no BBB, cara?", perguntou. "Oxe, que pergunta. Claro". "Eu não quero cagar aqui que é necessidade fisiológica, imagine...", disse Lucas.

