A- A+

honraria Nizan Guanaes recebe Medalha Machado de Assis, da ABL Publicitário será condecorado por campanha realizada no aniversário de 125 anos da instituição, em 2022

O publicitário Nizan Guanaes receberá a Medalha Machado de Assis, maior condecoração da Academia Brasileira de Letras, pela campanha em torno do aniversário de 125 anos da instituição, comemorado em 2022. A honraria será entregue no próximo dia 21, às 20h, no Petit Trianon.

Para realizar o trabalho, o publicitário e consultor baiano diz ter seguido seu lema: cuidar dos clientes como se fossem causas e causas como se fossem clientes.

"A causa era fazer com que os 125 anos da ABL tivessem o destaque que mereciam" diz o publicitário. "A instituição é uma joia do Brasil, um país de grande força literária. Sou um redator e, para mim, é um orgulho receber essa medalha das mãos da Academia."

Uma das marcas da campanha foi o vídeo “Sou o Brasil; todos os Brasis”, com personagens da literatura que se tornaram populares tanto em filmes quanto na teledramaturgia.

"Guanaes foi peça fundamental nas comemorações dos 125 anos, não apenas pela criatividade, mas, sobretudo, pela compreensão da importância da cultura na vida nacional e, dentro dela, do papel da ABL." diz Merval Pereira, presidente da instituição. "A simbiose da literatura com a música e a dramaturgia, que tanto marcou os anos recentes, foi destacada com emoção nos vídeos criados para comemorar o sucesso das novelas da Globo nascidas de grandes romances brasileiros escritos por acadêmicos."

Os vídeos lembram, por exemplo, “Gabriela” e “O Auto da Compadecida”, produções inspiradas nas obras de Jorge Amado e Ariano Suassuna, respectivamente.

Veja também

COMERCIAL Saiba como foi feito o vídeo com Elis Regina e Maria Rita para comercial da Volkswagen