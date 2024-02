A- A+

EX-BBB No Alasca, Eliezer revela detalhes dos efeitos no corpo do frio de -45ºC: "Dedos quase congelad Ele respondeu dúvidas dos seguidores sobre os piores momentos

O ex-BBB Eliezer respondeu dúvidas dos seguidores sobre a viagem que fez ao Alasca, onde dormiu num iglu e pegou -45ºC. Na caixinha de perguntas que ele abriu no Instagram, apareceram dúvidas desde os piores momentos de frio até sobre como ficava as partes íntimas em temperaturas tão baixas (ao que ele respondeu com uma foto de uma tartaruga encolhida).

"Quando a gente saía do iglu para fazer foto com a aurora (boreal), quem tirava a foto tinha os dedos quase congelados. A gente entrava e colocava a mão na água fervendo para esquentar. Me falaram que isso é errado, mas era a única forma de a dor do frio passar", respondeu ele a um seguidor que quis saber sobre os momentos mais difíceis.

Ele também informou sobre outros lugares que tem aurora boreal, fenômeno ótico que acontece no céu noturno de regiões perto dos pólos. "Uma seguidora que mora na Europa respondeu que pode ser vista também no norte do Canadá, Antártida, Groenlândia", escreveu ele, que contou com a ajuda de uma fã para compartilhar informações.

Veja também

BBB 24 A vingança de Calabreso: após vencer a Prova do Líder, Lucas pretende indicar Davi ao Paredão