A- A+

Famosos No aniversário de Luciano Huck, Angélica conta qual foi a virada de chave no casamento Casal de apresentadores está junto há mais de duas décadas e é um dos casais mais conhecidos da televisão brasileira

Angélica aproveitou o aniversário de Luciano Huck, que completa 55 anos nesta quinta-feira (3), para celebrar a vida que construiu ao lado do apresentador do “Domingão”, da TV Globo. Juntos há mais de duas décadas e entre os casais mais conhecidos da televisão brasileira, os dois atravessaram diferentes fases do início do namoro à formação da família. Em uma publicação nas redes sociais, a apresentadora reuniu registros desses momentos e usou as imagens para fazer uma brincadeira sobre as transformações vividas pelo casal ao longo do tempo.

No primeiro clique, feito nos tempos iniciais do relacionamento, Angélica aparece ao lado de Huck e brinca: “Essa foto não ficou boa, vamos tirar outra?”. Na sequência, ela compartilhou uma imagem em que já aparece grávida, com o marido, e escreveu: “Acho que pode ficar melhor”.

A última fotografia mostra os dois atualmente, acompanhados dos três filhos: Joaquim, Benício e Eva. Sim, essa foi a grande mudança em sua vida ao lado de Huck: “Agora sim ficou perfeito”, comentou ela.

Na publicação, a apresentadora também refletiu sobre tudo o que viveu ao lado do marido ao longo dos anos. “Fico pensando em quanta vida a gente já viveu junto… quantas versões nossas, quantas histórias, nossos filhos, nossa casa, nossas viagens, nossas conversas, nossas risadas e tudo aquilo que só a gente sabe”, comentou.

Angélica ainda aproveitou para se declarar ao apresentador. “Te desejo saúde, meu amor. Saúde pra viver muito, pra aproveitar, pra inventar coisa nova, pra estar com quem você ama e pra gente continuar vivendo tudo isso que é nosso. Amo você. Muito”, escreveu.

Veja também