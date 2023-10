A- A+

Festival No Ar Coquetel Molotov celebra 20 anos de representatividade na música Festival acontece amanhã, no Campus da UFPE, com atrações diversas no line-up

Chega aos 20 anos de existência um dos principais festivais de música do Estado. Amanhã, no Campus da UFPE, na Zona Oeste do Recife, acontece a edição 2023 do No Ar Coquetel Molotov, mantendo a linha curatorial - de cruzar novos talentos, ainda pouco conhecidos, com nomes experientes -, que o consolidou no mapa dos eventos brasileiros do segmento da música autoral. Este ano o evento conta com três palcos: Coquetel Molotov, Natura e KMKAZE.

Com mais de 12 horas de programação musical, 35 atrações fazem parte do line-up, vale ressaltar, composto por 60% de participação feminina. Segundo a produção do evento, isso reforça a representatividade da música brasileira em suas mais diversas formas.

"É uma vitória chegarmos à nossa 20ª edição ainda com a sensação de estarmos fazendo um festival inovador, vibrante e pioneiro. Temos premissas de equidade de gênero, acessibilidade e sustentabilidade. A programação está diversificada e traz artistas de todo Brasil com uma programação que procurou escutar bem o que o público vem pedindo durante o ano", destaca Ana Garcia, diretora do evento.

Palco Coquetel Molotov

No principal palco do evento, se apresentam Marcelo D2 e Luedji Luna, e revelações como N.I.N.A., Gaika com participação do Afoxé Oyá Alaxé, Afroito, MC Luanna, ÀTTØØXXÁ e FBC. Estas duas últimas vêm com shows que trazem artistas convidados, como o pernambucano Ciel e a paraense Ana Suav, com os baianos, e a cantora pernambucana UANA junto ao rapper mineiro.

Revelação pernambucana, Afroito traz a reverência ao coco, à ancestralidade e aos orixás. Ele conta que o Molotov foi o primeiro festival que ele foi como público e que se vê emocionado em estar no palco principal.

Pernambucano Afroito se apresenta no Palco Molotov. Mateus Bernardo

“Ter esse reconhecimento de um dos maiores festivais do Brasil é uma grande honra, principalmente por eu ser daqui, eu vivenciar a Cidade. Vou aproveitar para celebrar meus 30 anos junto com o público e vou apresentar as canções do meu novo álbum ‘Lebaron’ que sai em novembro”, contou, em conversa com a Folha de Pernambuco.

Palco Natura

Desde 2017, a Natura Musical é patrocinadora do No Ar Coquetel Molotov. “Com o convite ‘E se a gente se encontrasse na música?’ celebramos essa conexão em espaços como o festival, onde a arte proporciona uma verdadeira expansão do nosso mundo”, comentou Julia Ceschin, gerente sênior da empresa.

Nesta edição, o Palco Natura reúne TUM, Brisa Flow, Tuyo, BIXARTE, Mateus Fazeno Rock, Bebé Salvego com participação de Bruno Berle, O Quartinho com participação de Katarina Nápoles e Boogarins tocando “Clube da Esquina”.

A banda goiana Boogarins traz ao palco o show “Clube da Esquina”, com releituras de músicas de Beto Guedes, Lô Borges e Milton Nascimento, percorrendo para além do clássico álbum de 1972.

A banda goiana Boogarins faz show "Clube da Esquina" no Palco Natura. Valéria Pacheco

Segundo Benke Ferraz, guitarrista e vocalista da banda, o show é uma homenagem para os artistas mineiros que o grupo escutava na infância com a família e que até hoje repercutem na música popular brasileira.

“É uma releitura com o jeito Boogarins. O público pode esperar versões rock ‘n roll de músicas como ‘Trem Azul’ e ‘Um Girassol Da Cor Do Seu Cabelo’, adiantou. “Ter a oportunidade de tocar essas músicas em festivais como o Molotov faz com que outros públicos, até uma galera mais velha que nunca ouviu a gente, conheça nosso trabalho”, enfatizou.

Confira o horário dos shows:

Palco Coquetel Molotv

17h30 - Gaika (UK) part. Afoxé Oyá Alaxé (PE)

18h30 - Mc Luanna (BA)

19h50 - Luedji Luna (BA)

21h20 - Afroito (PE)

22h30 - FBC (MG) part Uana (PE)

23h50 - N.I.N.A (RJ)

01h10 - Marcelo D2 (RJ)

02h40 - ÀTTØØXXÁ (BA) convida Ciel (PE) + Anna Suav (PA)

Palco Natura

16h30 - Boogarins (GO) toca Clube da Esquina

17h50 - TUM (SP)

19h00 - O Quartinho (PE) part Katarina Nápoles (PE)

20h10 - Brisa Flow (MG)

21h40 - Tuyo (PR)

23h00 - Bebé Salvego (SP) part Bruno Berle (AL)

00h20 - Mateus Fazeno Rock (CE)

01h50 - Bixarte (PB)

Palco KMKAZE

16h00 - Batestaca (PE) convida Wavezim (CE) e Elisa Bacche (RN)

17h30 - Deekapz (SP)

19h00 - Batalha da Escadaria (PE)

20h25 - Jacquelone (RJ)

21h55 - RHR (SP)

23h25 - Irmãs de Paus (SP) convida Brunoso (MA)

00h30 - Geni (PE)

02h00 - Badsista (SP)

03h30 - Baile da Boneka (PE) convida Cia Bregalize (PE)

Serviço

Festival No Ar Coquetel Molotov - 20 Anos

Quando: amanhã, a partir das 15h

Onde: Campus da UFPE - Cidade Universitária

Ingressos a partir de R$ 120 no Sympla

