No Ar Coquetel Molotov celebra diversidade da música independente neste sábado (6)
Com três palcos e mais de 12 horas de música, festival reúne artistas do Brasil, América Latina e Europa em uma celebração de diversidade, invenção e força coletiva
Com uma curadoria que costuma lançar um amplo olhar sobre o que de mais interessante vem sendo feito na música independente brasileira e, também, no mundo, o festival No Ar Coquetel Molotov chega à sua 22ª edição neste fim de semana.
Neste sábado (6), o Campus da UFPE na Cidade Universitária, Zona Oeste do Recife, irá receber mais de 12 horas de programação, com 32 artistas – do Brasil, da América Latina e da Europa – se apresentando em 22 shows, distribuídos em três palcos: Coquetel Molotov, Concha Acústica e Kamikaze.
Com espaço para o brega funk, ritmos latinos, indie rock, frevo, tecnobrega, beats eletrônicos, o Coquetel Molotov reafirma seu papel de resistência criativa, com pluralidade, acessibilidade e representatividade, sempre reunindo um público ávido por testemunhar o nascimento de novos futuros.
Coquetel Molotov
O palco principal do festival abre os trabalhos às 17h, com a força ancestral do Maracatu Feminino Baque Solto Coração Nazareno, totalmente formado por mulheres. Na sequência, a baiana Duquesa (18h10) dispara rimas afiadas, com letras que versam sobre empoderamento e autoconhecimento, e beats que passam pelo R&B, grime, house e pop.
A banda colombiana Maiguai (19h30) ergue camadas eletrotrópicas, entre batidas sintéticas, guitarras psicodélicas, rock eletrônico e raízes latino-americanas. A francesa Zaho de Sagazan (20h40) fará sua estreia no Brasil, mesclando a tradição da chanson francesa com elementos eletrônicos, com ecos de Kraftwerk e Air.
Em seguida, Urias (22h) faz, no Recife, o terceiro show da nova turnê, “Carranca”, em que trabalha temas ligados à identidade negra, liberdade, resistência, e a elementos das religiosidades de matriz africana. O rapper Don L (23h20) traz seu rap decolonial, que põe o Sul Global como referência profunda de sua criação artística, no álbum “CARO Vapor II”.
Shevchenko e MC Leozinho O General (00h50) transformam a madrugada em baile de brega funk global; e Gaby Amarantos (2h30) fecha a noite com um turbilhão amazônico, de tecnobrega, carimbó, latinidades e o caos bonito e eletrizante de “Rock Doido”.
Concha Acústica
O palco começa às 16h30 com o indie irreverente dos Pelados, seguido da melancolia luminosa do Terno Rei (17h30). A paraibana Clara Potiguara (18h50) transforma o palco em ritual indígena-pop, cruzando Toré, beats e ancestralidade.
O multiartista recifense Samuel de Sabóia (20h10) ergue um show sensorial que mistura pintura, corpo e música. Os Guerreiros do Passo se unem à Orquestra Popular do Recife (21h30) para um frevo que costura passado e futuro.
A banda Jambre (22h30) traz seu rock tropical enraizado em matrizes afro-indígenas; depois, Vera Fischer Era Clubber (23h50) mergulha em pós-punk eletrônico; e a hondurenha Isabella Lovestory (01h10) encerra, com sua fusão de reggaeton, eletrônica, gótica, em um som maximalista.
No Kamikaze
O “palco baile” do Coquetel Molotov abrirá com a Roda de Sample (17h), com improvisos, batidas cruzadas e criações ao vivo com Vintchen, Pedro Mooniz, Laís e Iru Waves. O produtor recifense Holandês (20h) traz jungle, breakbeat e o pulso do frevo filtrado pelo underground.
DJ Marky (21h30) chega com décadas de drum & bass para um set vertiginoso. A travessia segue com o venezuelano DJ Babatr (23h), criador do Raptor House, que conecta Caracas à noite recifense.
A festa Mamba Negra (1h) explode o palco com Cashu, Kontronatura e Metalluna, tecendo techno, ritmos afrodiaspóricos e energia queer. Às 3h30, o Baile da Brota convoca MC Thammy e CIA La Mafia para transformar o Kamikaze numa pista suada, plural e incendiária, para ver o Recife amanhecer já no domingo (7).
PROGRAMAÇÃO DE SHOWS
Palco Coquetel Molotov
17h - Maracatu Feminino Baque Solto Coração Nazareno (PE)
18h10 - Duquesa (BA)
19h30 - Maiguai (Colombia)
20h40 - Zaho de Sagazan (França)
22h - Urias (MG)
23h20 - Don L (CE)
00h50 - Shevchenko convida MC Leozinho O General (PE)
2h30 - Gaby Amarantos (PA)
Palco Concha Acústica
16h30 - Pelados (SP)
17h30 - Terno Rei (SP)
18h50 - Clara Potiguara (PB)
20h10 - Samuel de Sabóia (PE)
21h30 - Guerreiros do Passo e Orquestra Popular do Recife (PE)
22h30 - Jambre (PE)
23h50 - Vera Fischer Era Clubber (RJ)
1h10 - Isabella Lovestory (HON)
Palco Kamikaze
17h - Roda de Sample (SP) convida Vintchen (SP), Pedro Mooniz (PE), Laís (PE) e Iru Waves (PE)
20h - Holandês (PE)
21h30 DJ Marky (SP)
23h - DJ Babatr (VEN)
1h - Mamba Negra (SP) convida Cashu (SP), Kontronatura (SP) e Metalluna (PE)
03h30 - Baile da Brota (PE) convida MC Thammy (PE), CIA La Mafia (PE)
SERVIÇO
No Ar Coquetel Molotov 2025
Quando: 6 de dezembro, a partir das 17h
Onde: Campus da UFPE - Av. Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária, Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 120, à venda no Shot Gun
Informações: @noarcm / coquetelmolotov.com.br