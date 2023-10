A- A+

AGENDA CULTURAL No Ar Coquetel Molotov é destaque do fim de semana de shows no Recife

CINEMA

"Assassinos da Lua das Flores"



Sinopse: filme do diretor Martin Scorsese, inspirado no best-seller homônimo do escritor David Grann e também baseado em história real. O ano é 1920, e na região norte-americana de Oklahoma misteriosos assassinatos acontecem na tribo indígena de Osage, terra rica em petróleo. O caso, investigado pelo FBI - agência que tinha acabado de ser criado - acabou envolvendo J. Edgar Hoover, tido como o primeiro diretor do serviço de inteligência.

SHOWS E EVENTOS

Demônio da Garoa - 80 Anos no Manhattan

Quando: Sexta (20) e Sábado (21), 20h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem

Couvert R$ 150

Informações: (81) 3325-3372 // (81) 9 8888-4818 (WhatsApp)



Festival Internacional de Dança do Recife - 26.º Edição

Quando: até quinta-feira (26)

Onde: Teatro de Santa Isabel, Teatro Barreto Jr., Espaço Rede Moinho (Bairro do Recife) e Paço do Frevo, entre outras localidades

Acesso gratuito - com ingressos distribuídos uma hora antes de cada espetáculo

Festival No Ar Coquetel Molotov

Com Luedji luna, Marcelo D2 e Boogarins, entre outras atrações

Quando: Sábado (21), a partir das 15h

Onde: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) - Cidade Universitária

Ingressos a partir de R$ 110 no Sympla



Festival REC'n Play

Quando: Sexta (20), Sábado (21) e Domingo (22)

Onde: Bairro do Recife

Acesso gratuito pelo Sympla



Orquestra Petrobras Sinfônica

Instalação Sonora Itinerante (Festival REC'n Play 2023)

Quando: Sexta-feira (20) e Sábado (21), das 10h às 19h

Onde: Centro Cultural Cais do Sertão (Armazém 10) - Av. Alfredo Lisboa, s/n



Visitas Sensoriais, com a artista Polly Monteiro

Quando: Sábado (21), das 14h às 16h

Onde: Oficina Francisco Brennand - Rua Diogo de Vasconcelos, s/n Várzea

Acesso gratuito mediante inscrição neste link

Bailinho do Rei Reginaldo Rossi

Quando: Sábado (21), 15h

Onde: Caldinho da Paizinha - Praça Fernando Galvão, Areias

Ingressos R$ 30 (no local)

Informações: (81) 9 9718-0703



Turnê "Ciclone", com Juliette

Quando: Sábado (21), 20h

Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções, em Olinda

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla



Samba de Rosa

Com RenanRenan

Quando: Sábado (21), a partir das 16h

Onde: Casbah - Rua 27 de Janeiro, 7, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla



Quintal do Tocha

Com o Grupo Revelação

Quando: Sábado (21), 20h

Onde: Beat Hall - Av. Beberibe, 1468

Ingressos a partir de R$ 30 no site Bilheteria Digital



Bloco Rural Estrelinha

Com lançamento de CD em celebração aos 61 anos

Quando: Sábado (21), 19h

Onde: Nazaré da Mata - Praça Herculano Bandeira

Acesso gratuito

Toca Quintal

Com shows de Lu Maciel e Marcela Souza

Quando: Sábado (21), a partir das 16h

Onde: Toca Quintal - Av. Sigismundo Gonçalves, 21, Varadouro

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

OktoberPlaza

Com shows de Rodrigo Morcego Trio e Madeira Delay, entre outras atrações

Quando: Sábado (21) e Domingo (22), a partir das 15h

Onde: Plaza Shopping (Piso L2) - Rua Dr. João Santos Filho, 255, Casa Forte

Acesso grtauito



Feira Bon Bini

Com moda, arte, design e gastronomia

Quando: Sábado (21) e Domingo (22), das 10h às 19h

Onde: Parque Santana

Acesso gratuito



Baile do Forrobodó

Com Forró D2 In Trio

Quando: Domingo (22), a partir das 16h

Onde: Empório Barrozo - Rua da Aurora, 1225

Ingressos a partir de R$ 35 no Sympla

TEATRO

Humorista Léo Lins apresenta: Peste Branca

Quando: Domingo (22), às 18h e às 20h

Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

EXPOSIÇÕES

Exposição Fotográfica "Vidas & Histórias

Quando: até este sábado (21), das 9h às 12h e das 14h às 17h

Onde: Museu Murillo La Greca - Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim

Acesso gratuito



"Lágrimas de São Pedro", de Vinicius S.A.

Onde: Caixa Cultural Recife - Bairro do Recife

Acesso gratuito

"Sobre Alegria e Esquecimento"

Com curadoria de Walter Arcela

Quando: até 11 de novembro

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem

Visitação de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h e sabados, das 10h às 15h (com agendamento prévio)

Acesso gratuito



"Breu", de Paulo Cabral

Quando: até 5 de novembro

Onde: Casa Capitão - Rua do Lim,a 124, Santo Amaro

Acesso grattuio

