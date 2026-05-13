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MÚSICA No Ar Coquetel Molotov anuncia Fernanda Abreu como primeira atração confirmada em 2026 A 23ª edição do festival ocorre no dia 28 de novembro, no Campus da UFPE

O festival No Ar Coquetel Molotov anunciou, nesta quarta-feira (13), a primeira atração de sua 23ª edição. Fernanda Abreu foi confirmada no line-up do evento, que ocorre no dia 28 de novembro, no Campus da UFPE, no Recife.

A cantora leva ao palco o show “Da Lata 30 Anos”, que celebra as três décadas do terceiro álbum de estúdio da artista. Além das nove faixas do disco, o repertório revisita as músicas mais marcantes da carreira da carioca.

Essa será a primeira vez de Fernanda Abreu no Coquetel Molotov. Segundo a assessoria de imprensa do festival, a apresentação conta com vídeo-cenografia assinada por Luiz Stein, que utiliza imagens originais captadas pelo fotógrafo Walter Carvalho em 1995 integradas a elementos gráficos contemporâneos.



Canções como “Rio 40 Graus”, “Katia Flavia”, “A Noite” e “Você pra Mim” devem compor o set-list. Além da cantora, entra em cena uma banda formada por Tuto Ferraz (bateria), André Carneiro (baixo), Billy Brandão (guitarra) e Marcos Tavares (teclados).

O show conta ainda com as participações de Jovi Joviniano (percussão) e Che Leal (vocais e coreografias), ambos integrantes da formação original dos anos 1990. Claudia Kopke e Rogério S. assinam o figurino, que faz releitura atual do visual da época. Césio Lima é o responsável pelo desenho de luz.

Serviço:

Festival No Ar Coquetel Molotov - 23ª edição

Quando: 28 de novembro

Onde: Campus da UFPE - Cidade Universitária, Recife

Ingressos a partir de R$ 85, à venda no site Shotgun

Informações: @noarcm

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