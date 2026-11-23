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Festival No Ar Coquetel Molotov: festival divulga horários dos shows da 23ª edição; confira Com mais de 25 atrações distribuídas em três palcos, evento acontece em 28 de novembro, no Campus da UFPE

A 23ª edição do Festival No Ar Coquetel Molotov, que acontece em 28 de novembro, no Campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Recife, já tem atrações e horários definidos.



Com abertura dos portões a partir das 15h, o festival reúne mais de 25 atrações nacionais e internacionais, distribuídas em três palcos, em uma programação que atravessa a madrugada com música, performances, cultura popular e encontros inéditos.

Programação

Entre os destaques estão Karol Conká, com um show especial dedicado ao álbum Batuk Freak; Fernanda Abreu, celebrando os 30 anos de Da Lata; Azymuth, referência da música instrumental brasileira; Boogarins, Cidadão Instigado, Major RD e O Kannalha.



Completam a programação NandaTsunami, Ciça e Bia Soull, a pernambucana UANA, que recebe N.I.N.A., e as estreias no Brasil da cantora norte-americana D’Leesa e da artista neerlandesa Naaz.

A diversidade de ritmos e linguagens se espalha pelos palcos Molotov, KMKZE e Concha, que recebem apresentações de rap, pop, música eletrônica, reggae, soul, rock e outras sonoridades.



Cortejo do Vassourinhas

Um dos momentos especiais da noite será o cortejo do Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas de Olinda, que percorrerá os três palcos levando o frevo para dentro da experiência do festival. A concentração acontece às 20h40, no Palco Molotov, com encerramento previsto para às 21h20, no Palco Concha.

Outro destaque é o Palco KMKZE, dedicado à música eletrônica, às culturas de pista e à experimentação sonora. Em sua quinta edição dentro do festival, o espaço tem curadoria de Libra Lima e reúne atrações como MikeQ convida Ballroom PE, Africanoise, Katy da Voz e as Abusadas, Anti Ribeiro e Tropa do Jamal, que encerra a programação às 4h da manhã.

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, o No Ar Coquetel Molotov chega à sua 23ª edição mantendo o compromisso com a descoberta de novos artistas, a circulação de diferentes cenas musicais e a valorização da diversidade.



O festival também desenvolve iniciativas de acessibilidade, sustentabilidade e acolhimento, com ações voltadas à construção de um ambiente mais seguro e livre de assédio.

Os ingressos estão disponíveis online pela Shotgun e presencialmente na Casa Moinho, localizada na Rua do Futuro, 177, no bairro das Graças, no Recife.

Confira os horários dos shows:



Palco Molotov:

17h00 Zé do Cão convida Curupife (PE)

18h10 NandaTsunami (SP)

19h30 Fernanda Abreu - Da Lata 30 Anos (RJ)

21h10 UANA (PE) convida N.I.N.A. (RJ)

22h40 Bia Soull (PR)

23h45 Major RD (RJ)

01h05 Karol Conká - Especial Batuk Freak (PR)

02h35 O Kannalha (BA)

Palco KMKZE:

16h20 Reggae pelo Reggae Sounds (PE) convida Célia Sampaio (MA)

19h30 Destalado (PE) convida Relikia (PE), Tremsete (PE), Cosmus (PE) e Laryssa Real (PE)

21h10 Africanoise (live) (RJ)

22h45 Anti Ribeiro (SE)

00h15 MikeQ (EUA) convida Ballroom PE (PE)

01h50 Katy da Voz e as Abusadas (SP)

02h30 D.Silvestre (RO)

04h00 Tropa do Jamal (PE)

Palco Concha:

16h30 Bruxos de Nadí (PE/MA)

17h40 Cidadão Instigado (CE)

19h00 Naaz (Países Baixos)

20h10 Ciça (MG)

21h40 Catwalk by Club Metrópole (PE)

22h10 Azymuth (RJ)

23h30 D’Leesa (EUA)

00h45 Ego Eris (PE)

01h55 Boogarins (GO)

Cortejo do Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas de Olinda (PE) com desfile da agremiação completa por todos os palcos.



20h40 Concentração no Palco Molotov

21h20 Encerramento no Palco Concha

O que pode e o que não pode levar ao festival?

Para garantir uma experiência tranquila e segura, a organização orienta o público a conferir antecipadamente as regras de acesso ao evento, incluindo os objetos permitidos e proibidos, além das recomendações de segurança e funcionamento da estrutura.

Itens permitidos

Mochila, Capa de chuva, Protetor solar (proibido aerosol), Repelente (proibido aerosol), Desodorante (proibido aerosol), Lenços umedecidos, Carteira de cigarro, Barrinha de cereal fechada (para consumo pessoal), Canga/Lençol, Celular e carregador, Copo das edições passadas, Pacote de biscoito e salgadinho com embalagem fechada (para consumo pessoal) e Frutas (para consumo pessoal).

Itens proibidos

Armas de fogo e brancas, materiais cortantes ou perfurantes, substâncias ou engenhos explosivos/pirotécnicos, Tubos em aerosol contendo qualquer substância, Garrafas, copos, pratos ou qualquer outro material de vidro.



Recipientes térmicos/metálicos pesados, Bandeiras ou faixas com mastros, Capacetes, Guarda-chuva, Câmeras profissionais, Drogas ilícitas e Drone. As atualizações e orientações para o público serão divulgadas nos canais oficiais do festival.

A 23ª edição do No Ar Coquetel Molotov tem patrocínio dos Cartões BB via Lei Rouanet, Prefeitura do Recife e Embratur; Apoio: Embaixada dos Países Baixos; Cerveja Oficial: Heineken, Vendas Oficiais da Shotgun e realização da Coda Produções, Instituto Cultural Coquetel Molotov, Ministério da Cultura e Governo Federal.

SERVIÇO

23ª edição do No Ar Coquetel Molotov

Quando: Sábado (28), a partir das 15h.

Onde: Campus da UFPE - Avenida Prof. Moraes Rego, nº 1235 - Cidade Universitária

Ingressos: A partir de R$ 105, à venda pela Shotgun

Venda física: Casa Moinho - Rua do Futuro, 177, Graças, Recife

Mais informações na página do Instagram do festival

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